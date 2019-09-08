化妝枱不知不覺被新舊交集的化妝品淹沒，光是同色調的唇膏已有好幾支。當中只用過一、兩次，甚至擺放到過期的化妝品更是多不勝數。是時候狠心放手，為化妝品來個徹底的斷捨離。

面對混亂的化妝枱，只需三步便整理有道。（《金秘書為何那樣》劇照）

面對近乎淪陷的化妝品，不少女生都會採取「眼不見為淨」的處理手法，堆推疊疊的過日子，然後便發現很多東西買完沒有用、用幾次便被打入冷宮、或是需要時根本找不到。只要跟著以下三步，定期整理化妝品，從此便不再需要為混亂的化妝枱煩惱。

1. 定期清除過期的化妝品

過期化妝品會滋生細菌，容易令皮膚敏感，後果可大可小。英國媒體《Metro》曾報導澳洲一名女性使用過期的睫毛液後感染惡菌導致失明。要知道自己的化妝品何時到期，可到網站Check Cosmetic查閱。輸入產品資料後，網站便會顯示出它的生產與使用期限。

而歐盟化妝品標籤法例規定，未開封的化妝品若保存期限超過30個月，則不能使用有限日期，而是標明Period After Opening （PAO），即是開封後的最佳使用日期。

按圖看各種化妝品開封後的最佳使用日期：

+ 3 + 2

2. 把化妝品分類並思考去留

利用不同間隔的工具整理收納(IG＠thehomeedit)

檢查並捨棄過期的化妝品後，便可進入整理的第二步。先將不同項目的化妝品分類，再就每樣產品思考是否需要，只挑選合用的留下。不要留戀那些大半年也沒有用過的化妝品，如若覺得可惜的話，請好好記下這份心情，並於下次購物時警剔自己。

3. 一物換一物