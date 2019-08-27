日本新興二手化妝品市場　低於半價但隨時換來終生癱瘓的後果？

日本二手平台的興起不但減少了浪費，又能滿足消費者以低價買得心頭好的心理，當中化妝品更擁有一定的年輕市場。然而，二手化妝品未能如衣物般徹底清洗，使用時有機會感染惡菌，後果輕則爛面，重則終生癱瘓。

日本最近興起二手化妝品買賣，為什麼向來著重整潔的日本女生仍然甘於冒上這個風險？（《Doctors》劇照）

女生間互相借用化妝品並非新鮮事，但此舉原來潛在一定的危險性。外國媒體《Medical Daily》曾報導，幾年前曾經有一名澳洲女生因為借用朋友的化妝掃而感染了抗藥性金黃葡萄球菌，細菌更擴散到脊髓導致她半身不遂，終身需與輪椅作伴。只是借用了朋友的化妝掃便釀成了如此嚴重的後果，更別說無法追查來歷的二手商品。

二手買賣於日本擁有一定市場，而且根據有關當局的數據顯示，國內轉售市場的銷售額正持續上升。但是在無法確定買回來的二手化妝品是否清潔時，為什麼向來著重整潔的日本女生仍然甘於冒上這個風險？

二手化妝品未能如衣物般徹底清洗，使用時有機會感染惡菌（《閨密》劇照）

避免浪費的日本文化促成消費者的矛盾心理

日本的女生一向予人一絲不苟的印象，不論何時何地都貫徹著整潔的形象，但日漸繁盛的二手化妝品買賣打破了這舊有文化。節儉於日本被視為美德，所以把只用了數次的化妝品轉售於她們而言是體驗環保。不過也有賣家指出，儘管她售自己的化妝品，但出於衛生原因不會購買二手化妝品。雖然二手化妝品買賣於日本已趨普及，但並非每個人也能接受。

於社交平台上看到一張張富有美感的妝品照片都是由金錢堆砌而成，為了營造出富有品味的生活日常，同時不浪費大量金錢，購買二手化妝品便成為一個節衷的方法。（Anastasia Solohub/Unsplash）

以低價購入IGable的「道具」 營造華麗講究的生活品質

有日本女生表示自己買不起昂貴的化妝品，但仍然想擁要它們，因為她們認為它們會照亮我們的日常生活。於社交平台上看到一張張富有美感的妝品照片都是由金錢堆砌而成，為了營造出富有品味的生活日常，同時不浪費大量金錢，購買二手化妝品便成為一個節衷的方法。

【按圖看】於日本知名二手交易平台Mercari上，從本土到國際品牌應有盡有，以Chanel為例，價錢更低於原價一半：

+ 6 + 5 + 4

完善的二手平台增加消費者的信心

只要於日本的知名二手交易平台Mercari中搜尋「化妝品」，便會出現林林總總的二手化妝品，從本土到國際品牌應有盡有。Mercari提供完善的溝通系統，鼓勵買賣雙方透過對話達成共識，有賣家甚至會向買家送上全新的粉撲，感覺就如從朋友間購得化妝品一樣。而年輕女生也可以較低的價錢嘗試不同品牌與色調的妝品，真正喜歡才到專櫃購買。

參考資料：Vice