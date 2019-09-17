11歲「小宋慧喬」Ella Gross用貴婦級La Mer抗老　護膚心得惹爭議

只有11歲的德韓混血模特兒Ella Gross有「小宋慧喬」之稱，獨特氣質更與韓國女團Blackpink的Jennie像兩姊妹，個人IG坐擁3百多萬追蹤者，是YG Entertainment旗下一顆炙手可熱的新星。近日，Ella Gross於社交平台上分享了自己的護膚秘訣，卻引來網民的激烈爭議。

德韓混血模特兒Ella Gross有「小宋慧喬」之稱，個人IG坐擁3百多萬追蹤者。（IG＠ellagross）

Ella Gross 7歲開始踏足時尚圈，憑藉出眾的樣貌成為多個品牌的寵兒，當中如Gap、Tommy Hilfiger、Zara、Levi’s總不乏她的身影，年紀輕輕已擁有4年的模特兒經驗。其後Ella Gross更被韓國著名經理人公司YG Entertainment旗下的獨立品牌The Black Label發掘，成為Big Bang與Blackpink的小師妹。

Ella Gross更被韓國著名經理人公司YG Entertainment旗下的獨立品牌The Black Label發掘，成為Big Bang與Blackpink的小師妹。（IG＠ellagross）

Ella Gross擁有與專業模特兒一般的風範，面對鏡頭時她總能輕易擺出各種姿態，即使首度登上紐約時裝週時也毫不怯場。Ella Gross自入行以來便受到各大品牌的喜愛，對護膚之道也甚有研究。近日，她於社交平台上分享了自己的愛用護膚品與保養心得，專業如一個美妝Youtuber。

Ella Gross於社交平台上分享了自己的護膚秘訣，當中最亮眼的一定是被喻為「貴婦級」護膚品牌La Mer。（IG＠ellagross） 11歲女孩愛用「貴婦品牌」抗衰老產品﹖ 在她的保養教學中，Ella Gross示範先以清潔棉片潔面，再拍上化妝水，接著塗上精華液與面霜。在她推薦的護膚品中，多是廣為人知的知名品牌，如Laneige、Glow Recipe、kiehl’s等等，當中最亮眼的一定是被喻為「貴婦級」護膚品牌La Mer。La Mer之所以被稱為「貴婦品牌」，除了是高昂的定價外，也具備了適合熟齡女生抗衰老的護膚功效。護膚教學推出後便惹來網民爭議，有不少聲音認為一名只有11歲的女童沒有必要用上護膚品；又有網民表示悔恨在Ella Gross的年齡時還未懂得護膚之道，錯過了保養的時間。

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雖然Ella Gross的外表比同齡女生成熟，但她始終是一個11歲的女童。而她早前為韓國電糕品牌Baskin Robbins拍攝的廣告中更被網民質疑有把兒童性幻想化的傾向。網民認為廣告中的Ella Gross造型成熟，又擺出充滿玩味的表情，不論是妝容與造型都不符合她的童齡，認為廣告欲引導觀眾視Ella Gross為成年女性。而當中的一幕特寫她嘴唇的鏡頭更被質疑廣告商意圖帶出不雅暗示，最後廣告商決定抽起雪糕廣告，平息風波。

【按圖看】Ella Gross為雪糕品牌拍廣告，引起把兒童性幻想化疑雲，最終被抽起：