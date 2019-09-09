松露迷必到維港餐廳：驚喜松露雞尾酒、每一道菜都可以親自刨松露

香氣濃郁的松露有一股無可抗拒的魅力，任何食物只要加上松露都會立刻變美味，在意粉中加入幾滴松露油，足以回味無窮。只是單憑松露油又怎可滿足一眾松露迷，可以自己把原粒松露刨上餐點中才算是圓滿的體驗。

Artisan de la Truffe「松藝館」的「松露體驗套餐」會提供整粒松露，讓食客自行加入菜式中。（IG＠artisan_de_la_truffe）

平日很少機會看到完整的松露，最常看到的便是意粉上已被刨成薄片的那些。故得知Artisan de la Truffe「松藝館」的「松露體驗套餐」會提供整粒松露，讓食客可以按個人喜好，親自為自己的餐點刨下松露片時實在意外。筆者立刻相約身邊的松露迷試食，果然獲得一致好評。

吃松露也吃環境，餐廳面對維港海景，開揚舒適。（IG＠artisan_de_la_truffe） 筆者一行四人剛剛好，可以品嚐「松露體驗套餐」四人餐，套餐包括六道菜式，包括鴨肝醬、蟹肉牛油果餅、海鮮濃湯、松露羊肚菌意大利飯，而主菜則可選擇澳洲M6和牛西冷或西班牙黑毛豬扒，配以松露四道甜品、松露雞尾酒及松露咖啡，菜式豐富得無可挑剔。

筆者與朋友並非食量小的女生，均一致認同Artisan de la Truffe菜式的份量雖精緻卻意想不到的飽肚實在。到西餐廳吃飯最怕餐後飽飽滯滯的感覺，不是因為吃多了，而是因為菜式太油膩難以消化，Artisan de la Truffe卻完全不在此限。前菜以鴨肝醬為「松露體驗套餐」揭幕，鴨肝醬味道濃厚，配上開胃的雜莓凍及松露蛋黃醬更是出色。而松露羊肚菌與意大利飯絕對是無懈可擊的配搭，充滿松露香氣的綿綿口感令人難以忘懷。

「松露體驗套餐」的主菜西班牙黑毛豬扒（1Kg）肉嫩多汁

主菜方面，我們選了肉嫩多汁的西班牙黑毛豬扒（1Kg），卻沒想到大家的注意力都放在點上松露蕃茄醬的焗薯角。不知怎的，那松露蕃茄醬就是令人難以忘懷。餐廳的門口位置擺放了各款松露調味料，方便食客把松露滋味帶回家。

松露配甜品同樣出色，套餐最後以四道松露甜品作結：法式焦糖燉蛋、松露蜜糖奶凍、特濃朱古力蛋糕以及芝士蛋糕。筆者最喜歡充滿層次的焦糖燉蛋，上層有著薄薄的脆皮焦糖，配以下層又香又滑的燉蛋，中間的松露內餡與甜品完全沒有違和感。

套餐最後以四道松露甜品作結：法式焦糖燉蛋、松露蜜糖奶凍、特濃朱古力蛋糕以及芝士蛋糕。

可以自己刨松露確是個新奇的體驗，而當日的松露更是份量十足。即使我們已毫不吝嗇為每樣菜式都添上豐富松露片，最後還餘下四分之一。最後剩下的松露被我們帶回家繼續享受，加上套餐附送的松露禮盒，家中廚櫃便增添了黑松露橄欖油、松露鹽與夏松露芥末醬一系列的新成員。

Artisan de la Truffe「松藝館」 尖沙咀海港城海運大廈3樓OTE303號舖

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