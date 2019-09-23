網傳3招最強定妝法　烘焙、膠水定妝法　英國著名化妝師大讚有效

香港天氣經常又焗又熱，出門前用心地化好一個精緻妝容，怎料出門後不到半小時已經溶妝溶到一塌糊塗，心情全都被毀掉了。所以除了化妝用的產品很重要之外，定妝技巧也非常重要！

夏天最怕的就是脫妝，一脫妝就會毀掉一整天的心情。(ponysmakeup@IG)

除了老生常談的做好妝前保濕、要用蜜粉定妝之外，網絡上還有很多化妝師都曾經推薦過一些特別的定妝技巧，現在就為大家介紹3個網絡最強定妝法，大家可以實測一下定妝效果是不是那麼厲害。

以下這3個定妝法在網絡上瘋傳多年，連美妝師都有用。(pimtha@IG)

三文治定妝法

這個「三文治定妝法」比較適合油性和混合性肌膚的女士，因為它的重點是先上蜜粉，步驟其實也很簡單，就是在上粉底之前先上蜜粉，這樣可以令後續的妝品服貼地留在臉上。

點圖查看「三文治定妝法」步驟：

膠水定妝法

「膠水定妝法」比較適合中性或者乾性肌膚，因為她的控油能力較弱，但還是有一定的持妝能力。這個方法是出自英國著名的化妝師兼Beauty YouTuber Wayne Goss，主角就是定妝噴霧。

點圖查看「膠水定妝法」步驟：

烘焙定妝法

這個定妝法可以說是3個方法裡面最持久控油，因為要用上大量的蜜粉，所以最適合油肌，而且英國著名的化妝師Wayne Goss也有親身驗證過，說這個方法很有效。在2017年曾經是美妝界最多人使用的定妝法。

點圖查看「烘焙定妝法」步驟：

持妝產品推介

1. VDL Lumilayer Correcting Powder

VDL Lumilayer Correcting Powder (Brand 提供)

一盒定妝粉有齊4個功能，分別有修飾黑眼圈和微血管絲的玫瑰石英粉；遮蓋紅印的薄荷粉、校正膚色的靜謐藍和提亮的Lumilayer，一盒滿足你所有願望，化妝新手最適合。

2. Nars Radiance Primer SPF 35/PA+++

ars Radiance Primer SPF 35/PA+++ (Brand 提供)

Radiance Primer可以即時幫助提亮皮膚，改善黯沉、蠟黃疲倦的肌膚問題，還有SPF 35的防曬功能；另外Primer還可以護膚，當中的植物萃取精華能促進微循環，提升肌膚彈性和活力。

3. Three Advanced Harmony Primer

Three Advanced Harmony Primer (Three 官網)

是一款帶有86%保養成份的精華妝前乳，還有清爽同水潤質地可以選擇。據說卸妝後還可以感受到它的修護皮膚能力，皮膚保持水潤，好像搽了謢膚品一樣。