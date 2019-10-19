Dior、YSL完勝日本品牌？日女生票選「人氣乳液排行榜」Top 20！

每逢踏入轉季，皮膚必定出現不少問題，例如因為天氣變得乾燥後，肌膚變得容易缺水，眼部周圍因為乾燥的關係而出現細紋，最可怕的是因為皮膚缺水而爆出不少暗粒，真是令人灰心！ 其實衣物要轉季，護膚品亦是，天氣轉變後，皮膚的狀況也會隨著天氣而變得不一樣，所以以往日常使用的化妝水、妝前乳、精華或是乳液都未必合適，最近日本人氣美容網站Lipscosme就公佈了日本女生票選的「人氣乳液排行榜」(截至14/10/2019)，當中網民推薦的人氣滋潤的乳液都具有不少的功能，當中包括美白、保濕滋潤和暗瘡護理等，且價廉物美，女生們可以隨心按照自己的皮膚狀態去挑選！

接下圖看「人氣乳液排行榜」當中的第三位至第二十位！

+ 14 + 13 + 12

第二位：YSL TOP SECRETS INSTANT MOISTURE GLOW 美顏絕密絲緞補濕底霜

TOP SECRETS INSTANT MOISTURE GLOW 有即刻隱形毛孔紋理的效果 (YSL)

YSL每一季所推出的化妝產品，都會在市場上掀起一番的搶購熱潮。當中原來香港女神倪晨曦也是YSL的美顏絕密絲緞補濕底霜的愛好者。這款妝前打底霜的質感輕盈透薄，女生們可以用於毛孔粗大和細紋較明顯的位置，達到修飾面上瑕疵的效果，而且即使需要長時間外出工作或是有約會活動時，最怕就是因為皮膚乾燥問題而導致妝感不貼面的感覺，但如果女生適當地利用妝前底霜產品與粉底，就可以令到底妝持久無瑕了！加上這款YSL的妝前打底霜針對容易長暗瘡的肌膚，更可以達到調節肌膚水油狀態和滋潤但不黏膩的感覺！

第一位：Dior 完美活膚美肌乳(昇華版)

DIOR 全新-完美活膚美肌系列 (DIOR)

DIOR品牌一向都很深受外國女星的歡迎，而當中DIOR所推出的完美活膚美肌系列乳液都原來深受日本女生的歡迎，其實很多人都誤以為抗衰老產品或是標明強效保濕的乳液的質感都會比較黏膩，但Dior昇華版完美活膚美肌乳主打就是升級配方，保濕得來卻不黏膩，當中更蘊含豐富脂肪酸和多種維他命成分，加上當中還加入了山柚花萃取精華和煥妍草成分，更加有助發揮抗衰老和保濕功效。

除了產品的包裝十分吸引之外，最重要的是產品還特別加入了珍珠母當中的微細粉末，有助均勻膚色和柔膚效果，而日本女生在網上更留言說在妝前使用可以令後續的底妝更貼服均勻！