孔孝真都愛的韓國小眾手袋　小資女入手之選：千元級高質品牌推薦

相信每個女生都至少擁有一兩個名牌手袋，每當轉季時份，正好又代表著又是新袋出爐的時候。可是一個小小的名牌手袋，可能動輒就要花上整個月的工資。想買新手袋但又不想大出血？性價比高而且具獨特設計風格的韓國小眾手袋品牌，正好給小資女們另一個好選擇。

韓國不少本地小眾手袋品牌崛起，設計風格別具一格 (ig@mutemuse.official)

近年韓國不少本地小眾手袋品牌崛起，設計風格別具一格亦不輸國際手袋品牌，迎合了不同類型女生或穿搭風格的需要。筆者發現了以下四個在韓國發跡，同時可以滿足小資女需要的手袋品牌，設計簡約得來又帶點玩味、型格非常；最重要是價錢親民、用料質量好，大大增加了對女生的吸引力，加上有韓國女星的加持，令到一眾韓國小眾手袋品牌愈來愈深受小資女的愛好。

專屬幾何魅力：Latelee Studio

Latelee Studio的手袋主打簡約的外型，不加過多裝飾 (ig@lateleestudio)

單看這個品牌的名字就覺得別具吸引力，但其實品牌創立的背後蘊藏著一個有趣的小故事。品牌名字中的「LEE」是設計總監的姓氏，在他開創手袋事業之前是一位很喜歡「幾何美學」的平面設計師，在一次機緣巧合的情況下，他認識了從事皮革業的妻子。兩人結婚後，他將妻子晚起的習慣化作「LATE」，同時把自己的姓氏融入自創品牌中，提醒用家偶爾都需要停下來，好好的休息。

設計總監「LEE」將平面設計領域養成的幾何美學套用在手袋的設計上 (ig@lateleestudio) Latelee Studio的手袋貫徹「幾何美學」風格，當中主打簡約外型，不加太多裝飾的手袋，主要以圓形、方型、橢圓等幾何圖案設計，並結合各種創意線條，加上不同質感和紋路的皮革，讓手袋設計就像積木般充滿趣味性，看起來更具個性，突顯用家的氣質和品味。

更多Latelee Studio手袋設計：（價格約港元$1000至$2600）

+ 12 + 11 + 10

極簡混搭：Mutemuse

Mutemuse品牌以極簡約的方包造成擄獲不少韓國少女心 (ig@mutemuse.official_)

這個品牌深受韓國街拍潮人的熱愛，品牌強調混合配搭的風格，以日常生活的靈感為核心的設計概念，希望用家可以單靠一個手袋就可以配搭不同的造型風格。簡約大方的設計令到不少的韓星也成為它的愛好者，例如是少女時代的秀英和童星金所炫等等。

少女時代的秀英也是Mutemuse品牌的愛好者之一 (ig@mutemuse.official) Mutemuse最獨特的地方是只有兩款手袋款，線條設計簡單，手袋上亦沒有任何多餘的裝飾，而外型就像小紙盒般。方型手袋的特別之處，就是可以轉換不同花款和樣式的肩帶，所以不管穿著甚麼類型的衣物，都可以隨意混搭，創造不同的可能性。

受韓國街拍潮人熱愛的Mutemuse手袋：（價格約港元$1600至$2200）

+ 10 + 9 + 8

肩帶款式選擇繽紛多樣，有較為樸實的素色、也有印花紋或是金屬材質，用家都可以依照心情喜好，隨意混搭出喜歡的風格，滿足不同場合的需要，打造出專屬於自己的小方袋。

百變好玩的Mutemuse手袋肩帶：

+ 4 + 3 + 2

玩味拼色：Atelier Park

Atelier Park這個小眾手袋品牌在韓國掀起一個小熱潮 (ig@atelier_park)

不少韓國女生都視韓劇女星–孔孝真是韓國的時尚 icon，她在《妒忌的化身》上所手持的梯形手袋，就是來自韓國的小眾手袋品牌 Atelier Park，袋子的設計形象簡單，但郤是很少見，加上手袋的顏色配搭十分大膽出色，簡單一個手袋就可以輕易為整個造成帶來點綴，更令Atelier Park這個小眾手袋品牌在韓國掀起一個小熱潮。

孔孝真在《妒忌的化身》的劇中上所手拎的梯形手袋 《妒忌的化身》劇照 Atelier Park所設計的袋子款式形狀十分的獨特，以不同的顏色拼接造成一個令人意想不到的有趣組合，當中以梯型的拼色小袋子最受女生的歡迎，另外品牌當中的半圓手袋也是實用性高的人氣款式。品牌每年都會定期推出不同的手袋新配色，讓女生們都可以緊貼潮流，找到合心水的款式。

孔孝真都愛的Atelier Park手袋：（價格約港元$1000至$2200）

+ 15 + 14 + 13

帥氣風格：Lapalette

Lapalette的包款線條較為堅挺明顯，設計走帥氣路線。 (ig@lapalette_official)

「Ｔ字型」的前開釦的設計讓到用家感受到復古風格 (ig@lapalette_official) Lapalette的袋款線條較為堅挺明顯，走帥氣路線風格。而當中經典迷你兩用包是該品牌最熱門的包款，「Ｔ字型」的前開釦的設計呈現復古風格，而且更顯大方優雅，加上有單色或拼色兩種設計型，適合不同個性的女生。

優雅大方的Lapalette手袋：（價格約港元$600至$1600）