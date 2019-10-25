【GLAMGLOW】全新面膜個性卡通包裝　一盒七枝30ml有齊明星商品！

霸屏IG的GLAMGLOW總是有新話題，這次台灣搶先全球推出明星發光面膜組，讓你一次擁有7款發光面膜與2款明星片狀面膜，發光面膜上更結合專屬卡通角色，可愛到讓人好想收藏。

+ 2

GLAMGLOW每款面膜各具特色，這次品牌以明星商品為靈感，設計出各款極具創意與產品特色的卡通角色，更貼近消費者的心，像是具有調理功能、紅毯上最亮眼明星的瞬效完美發光面膜升級版、或是以打擊大毛孔出油與面皰預防為職業的超級反孔英雄毛孔緊緻磺泥面膜、或是具有高效保濕力的衝浪高手瞬間效補水發光面膜等組成的Star Pores聯盟。

同時GLAMGLOW還以最拿手的包裝設計，推出本季周慶就算排隊都要搶的超限量發光面膜全明星組，讓你一次擁有7款全系列發光面膜角色與兩款明星片狀面膜，每款超限量30ml精裝發光面膜上，更印上專屬的發光面膜卡通人物，送禮自用都合適之外，價格也十分合理，Sephora售價為USD$89。

此外，提提妍近日將蘋果修護生物纖維面膜、極地雪藻乳霜滋潤生物纖維面膜、向日葵光透白皙生物纖維面膜、與永生苔瞬活修復生物纖維面膜，組成全方位抗老組合。禮合中不只面膜，還搭配永生苔水潤瞬活乳霜，更加贈剛上市的肌能進化全系列各一片，無論日常保養或肌膚急救，都能讓你從容面對換季危肌。

提提妍近日將蘋果修護生物纖維面膜、極地雪藻乳霜滋潤生物纖維面膜、向日葵光透白皙生物纖維面膜、與永生苔瞬活修復生物纖維面膜，組成全方位抗老組合。（Facebook@提提研）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】