【Sephora HK】IFC旗艦店正式登陸！四個不能錯過的歐美彩妝品牌

相信不少美妝控都喜歡在 Sephora 網站上,選購歐美大熱的美妝品及護膚品,因為可以相當方便的購入香港還沒有入貨的超實用美妝品,加上不定時出現的大減價,簡直「沒有不買的理由」。但當在網上購買了美妝品及護膚品之後,很多時都出現色號不合、妝效不如預期,滿心期待的開箱就只換來隨意擺放在旁的一瓶兩支。 而今個秋冬,Sephora 在 IFC 新開設的旗艦店,就可以為各位為歐美妝容而著迷的女士,帶來完全不一樣的購物體驗。

其實 Sephora 在大約十年前亦曾於旺角開店,但因為當年歐美美妝市場在香港還未能成為熱潮,主要顧客亦只有居港的外國人,及小部分的「專業美妝控」,因此在錯誤的營銷方式和過高的租金下,造成了入不敷支的情況,開店不夠兩年就撤出了香港市場。而今次的再次進場,不知道結局如何?

雖然 Sephora 實體店的確可以方便到不少鍾情外國美妝的女士,但有商家則認為以本來已有連卡佛及大量美妝品牌門店的 IFC 的選址不佳,會減低銷售量;另外,現在除了 Sephora 外,其他美妝購物平台如Selfridges、Cult Beauty、Lookfantastic等,都一樣方便又實用,如買家只希望定期購入一向在用的產品,亦不需要特意到 Sephora 實體店選購。

除了 Too Faced、Benefit、Make Up For Ever 等這些已在香港有專櫃的美妝品牌,新開的Sephora實體店亦包含了不少香港還未有代理商的產品,以下幾個歐美大熱名牌,就是你必須留意的掃貨重點。

Fenty Beauty by Rihanna

Rihanna 近年由歌后變身時尚達人,2017年創辦的自家品牌 Fenty Beauty By Rihanna 更是一推出就成為熱話。 Rihanna 一向做事親力親為,每件產品都是由她親自試用才面世的。最讓人著迷的一定是一系列共50個色調的粉底液及遮瑕膏,用家不用再擔心色號不對的問題。Rihanna 更指 Fenty Beauty 的化妝品適合所有皮膚類型,可以滿足消費者的要求。

【Fenty】Rihanna榮登福布斯女藝人首富 從Sephora走到LVMH舞台

泰版3CE、包裝媲美Fenty Beauty?四個小資女必敗的泰國美妝品牌

+ 8 + 7 + 6

Anastasia Beverly Hills

Anastasia Beverly Hills由荷李活國際美眉師 Anastasia Soare 創立,Anastasia有「美眉皇后」的稱號,因此Anastasia Beverly Hills的眉妝品,各位未試驗過的女士絕對不能錯過!

+ 3 + 2

Huda Beauty

近年另一大熱美妝品牌 Huda Beauty,是由美妝Youtuber — Huda Kattan 今立的,此品牌更於2018年打入《福布斯》的「美國白手起家女富豪排行榜」,大熱程度實在是不容忽視。而 Huda Beauty 的眼影盤就最受歡迎,不但眼影質感超好又持久,各個眼影盤的色調配合也是十分實用又好看。

【Huda Beauty】從YouTuber到創業者 Huda Kattan躋身富豪榜之路

+ 5 + 4 + 3

Sunday Riley

來自美國Sunday Riley 是個低調而具質感的護膚品牌,在網上被各大美妝達人和Youtuber推薦。皇牌產品 Good Genes Lactic Acid Treatment 更被台灣Youtuber Hello Catie 稱為「粉刺殺手」,只要使用一星期左右,無論是隱閉性粉刺還是暗粒都能解決,她更稱Good Genes曾為她消除了受困已久的肉芽,十分推薦受暗粒粉刺所困擾的女士使用。

+ 6 + 5 + 4

原來在 IFC 的 Sephora 並不是香港唯一的實體店,早前 Sephora 官方亦有宣佈將會於2019年的年尾,在銅鑼灣皇室堡開設另一分店,各位請盡情期待一下吧!

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】