【韓國美妝網站排行榜】韓妹一致力撐！10大最好評美容產品是...

韓國美妝網站POWDER ROOM票選十月人氣Top 10化妝品及護膚品，由網民評分選出人氣產品，腮紅、氣墊、唇膏、面霜等，各類產品一應俱全。原來韓妹愛用的化妝品是這些……

2019 POWDER ROOM十月熱門產品Top 10

#10 Huxley Essential Mist 精華噴霧

價格：23,000韓元/約HKD$154

以打造仙人掌天然護膚品為特色的韓國品牌Huxley。（huxley_korea@IG） 走極簡自然風的韓國護膚品牌Huxley推出精華噴霧，曾掀起仙人掌護膚風潮，這次全新精華噴霧也令人期待。精華噴霧含有仙人掌植物提取物，幫助肌膚補水，有舒緩鎮定皮膚的功效，打造又白又滑的肌膚！

#9 Hera Black Dot Cover 遮瑕膏

價格：40,000韓元/約HKD$267

韓國高檔化妝品牌Hera由韓國女團Black Pink成員Jennie代言。（herabeauty_officia@IG） 由韓國女團Black Pink成員Jennie代言的韓國高檔化妝品牌Hera，雖然價格不低，但是產品質量絕對有保證。這支遮瑕膏能完美遮蓋皮膚上的瑕疵，持久度亦很強。同時該產品標示「Non-comedogenic」，保障消費者使用後不會生長粉刺。

#8 Belif Age Knockdown V cream

價格：90,000韓元/約HKD$602

韓國護膚品牌「Belif」推出全新抗老面霜。（belif.official@IG） 韓國護膚品牌「Belif」推出全新抗老面霜，柔軟面霜滋潤肌膚，幫助提升肌膚彈性以及精緻度，打造透亮水嫩肌膚。

#7 Etude House Maple Road 單色眼影

價格：3,500韓元/約HKD$23

韓妝品牌Etude House推出秋冬系列眼影「Maple Road」，其中單色眼影成爲熱門產品。（etudehouseofficial@IG） 大家十分熟悉的韓妝品牌Etude House推出秋冬系列眼影「Maple Road」，以紅棕色、橘紅色調爲主，完美打造秋季楓葉感妝容。包裝也印上楓葉圖樣，十分可愛。當中人氣色號為BR423 「Collecting Acrons」、OR223 「Rolling Autumn Leaves」以及BE118 「Falling Autumn Leaves」。

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