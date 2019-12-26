【手部護理】Gel甲控請進！六個簡單方法　拯救軟薄易斷指甲

除了頭髮及皮膚，指甲也需要細心呵護，因為指甲也顯示了整體的健康狀態。過度保養指甲，也可能導致細菌感染，運用以下6個簡單又省錢的小方法，來保養出漂亮又健康的指甲吧！ 文：W.R. Su 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

▼按圖放大，６個既慳錢又簡單的方法令你擁有健康指甲，下文有更詳盡解釋！▼

+ 3 + 2

1. 多攝取生物素(Biotin，維生素B7)

若您的飲食健康且營養充足，那不需其他補充品，就能讓您的指甲強韌健康，但並不是每個人的指甲都很強韌，有些人的指甲天生就很脆弱，多攝取生物素與維生素B群，可以改善指甲脆弱的問題，生物素可以幫助您的指甲，長得快又強韌。

2. 指緣保濕

乾燥的角質容易脫皮破損，因此指緣保濕不只可以幫助您的指甲不斷裂，也能讓指甲看起來更美觀。

3. 定期修剪指甲

定期修剪指甲可以避免指甲斷裂破損，修剪指甲的頻率，依指甲的生長速度而定，您也可以使用銼刀，讓剛剪好的指甲平滑些，以免讓粗糙的指甲邊緣不小心傷到自己。

4. 使用舊式指甲刷

用較長且尖銳的工具精心清潔指甲，反而易使指甲受到感染，女性及美甲師費力清潔指甲及甲床間的縫隙，卻容易因清潔過當，反而造成細菌或黴菌感染，因此建議使用舊式的指甲刷，輕柔地刷淨指縫比較安全。

5. 戴手套

建議在做一些較費手工的工作，如園藝或洗碗等，戴上手套來保護指甲，因為洗碗時碰觸高溫和清潔劑，都會讓強韌的指甲乾燥受損，所以使用手套來保護您的指甲，是必須的，但有個有趣的現象是，經常泡在水裡的游泳選手，他們的指甲卻總是強韌又健康。

6. 專業美甲須適度

研究顯示，經常做專業美甲的人，他們的指甲較易乾燥脆弱，主因之一，是因為他們的指甲經常接觸化學物質；之二則是，專業美甲可能使甲床感染，導致指甲發炎紅腫。

▼【相關文章．按圖放大率先預覽月牙顏色與健康的關係】【中醫貼士】月牙顏色、指甲紋路露玄機？教你從指甲狀況睇健康！▼

+ 2

延伸閱讀：

簡單養出水水美肌～1天要喝8杯水

愛美追時尚！4招無痛妙方跟上潮流

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：想擁有健康的指甲！6個簡單省錢方法】