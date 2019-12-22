聖誕約會「4 大急救美妝法寶」　手袋必備小物　輕鬆補妝不失手　

聖誕節即將來臨，每到這個時候市面上不同品牌都會爭相推出聖誕版的精美妝品，不少女生都會被誘惑成功，但是琳瑯滿目的化妝品讓人眼花撩亂，即使沒有選擇困難症都覺得是個大難題。在眾多的聖誕特別妝品中，筆者就為大家精挑細選出值得入手的妝品，只有這聖誕約會「4 大急救美妝法寶」，即使是由早玩到晚，都可輕鬆保持最美狀態，輕鬆補妝轉妝再無難度，在派對上成為最迷人焦點！

即使是由早玩到晚，聖誕約會帶上「4 大急救美妝法寶」出街就夠了。

YSL Cushion Encre De Peau輕透無重羽毛氣墊粉底

YSL氣墊粉底以高貴的黑金配色再加上閃閃星光，很難讓人不心動。(YSL官網))

YSL妝品一向人氣旺盛，每次推出的特別版套裝都很快被一掃而空，火速售罄。今年聖誕也不例外，YSL推出了High On Stars系列，在經典化妝品的包裝上加入了璀璨又閃亮的星星圖案元素，黑金配色原本已很吸晴，再加上閃閃星光，怎能不引起少女的購物欲望呢？這套High On Stars系列套裝未上架已經十分搶手，開售後更是火速斷貨，真的是千金難買。

YSL一推出了聖誕High On Stars系列就已經火速斷貨。(yslbeauty@IG)

這次筆者推介的是當中YSL經典的氣墊粉底，主打自然啞緻妝容、高遮瑕度，而且有長效的控油和持久能力，可以用作粉底、定妝及補妝。筆者試上手感覺它的質地水潤保濕，不會有顯乾紋的情況；而且有遮瑕力得來又不會太厚妝，不過面上瑕疵太深色就可以難以完全遮蓋，需要另外用遮瑕膏。最推薦的就是這款氣墊粉底的調整膚色效果，上面後好像天生擁有白皙透亮的好皮膚一樣，妝感透薄自然，日常帶出街補妝也十分適合。

Nars Inferno Eyeshadow Palate 眼影盤

Nars Studio 54 collection聖誕眼影盤包裝顏色十分搶眼。

Nars這盒閃爍耀眼的大紅色眼影盤單是外表已經非常搶眼，是Nars的限量版妝品，全新的Studio 54 collection聖誕彩妝系列，紅色加金色的包裝充滿聖誕喜慶氣氛，裡面一共有12種顏色，由緞光絲絨色調到金屬系色調都十分迷人，而且它的閃粉高調而不浮誇，聖誕派對眼妝必備。

Nars眼影盤有12種顏色，由緞光絲絨色調到金屬系色調都十分迷人

筆者選了2隻華麗的苺紅色和金色上手，發現眼影的顯色度十分高，輕輕一抺已經很上色，而且看似誇張的閃分上手很細膩，而且化上眼也不會很浮誇，帶著淡淡的金色閃粉立刻生色不少，讓眼睛更加有神。其他香檳色、棕色也很漂亮，顏色配搭度很高，既有Bling Bling色調也有較為平實日常可用的顏色，是實用度很高的一盒眼影盤。

眼影的顯色度十分高，輕輕一抺已經很上色。

Chanel Rouge Allure Limited Edition唇膏#827

Chanel皇牌唇膏Rouge Allure系列主打光澤水潤唇妝。

Chanel的唇膏有多受女生歡迎相信不用多說了，在今個聖誕節要更特別向大家推介這款皇牌唇膏Rouge Allure系列，唇膏效果帶有微微的光澤感，而且質地柔滑又滋潤，而且塗上嘴後不會顯唇紋。當中的聖誕限量珍藏版827色號，艷麗的紅色調時尚又迷人，擦上嘴後顯白又顯氣色，是去約會或聖誕這些喜慶日子很適合使用的顏色。唇膏的外型以黑金主色加Chanel標誌設計，高貴又奢華，拿出來補妝都特別搶鏡。

私心推介這支Chanel的聖誕限量珍藏版827色號，擦上嘴超顯白。

不過如果原本嘴唇乾紋嚴重或極度乾燥的女生最好還先塗一層潤唇膏打底，不然就會破壞了這次唇膏的妝感了。

YSL Libre Eau De Parfum

這支YSL Libre香水是2019最熱推的一款香水，是調香師專為東方女性而調製出來。

YSL Libre Eau De Parfum是2019年新推出的香水，這款香水是調香師專為東方女性而調製出來，很適合一些堅強獨立、大膽而自由的女性。香水的包含了薰衣草、橙花、橘子、香草等元素，相對於YSL一向的甜美花香，Libre Eau De Parfum聞上去有種清新的叢林香味。

黑金為樽身主色調，加上瓶身有金屬製成的YSL品牌Logo，時尚又高雅。

包裝方面，這支香水同樣也是以黑金為主色調，加上瓶身有金屬製成的YSL品牌Logo，設計時尚得來又高級。噴上去以後，一舉手一投足都散發著甜美花香，當然大大增加迷人的吸引力！快準備好聖誕約會「4 大急救美妝法寶」，成為派對上及另一半眼中的最美焦點吧！