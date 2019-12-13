女星難逃禿頭危機　楊冪髮綫後移似清朝人？必學4招拯救高額頭！

許多女生或許會有髮綫後移或者天生額頭過高的煩惱，又寬又高的額頭顯得好像「清朝人」？如果你也有同樣的問題，也不需要太過擔心。 細心觀察，許多女明星也有髮際綫後移、額頭過高的問題。其實除了植髮之外，不妨也可參考她們髮型上的「掩眼法」，來拯救髮綫後移問題，化解疑似禿頭的尷尬！

這些女明星髮綫堪憂？

許多女明星不但額頭高，髮際綫也隨時光流逝，日異月更。就算有化妝師造型師的精心打扮和改造下，一些鏡頭或是劇集造型，仍然可捕捉到她們額頭過高，疑似禿頭的尷尬畫面。而說到髮際綫高得讓粉絲擔心不已的女明星，各國「女神」都有份上榜！

楊冪

楊冪的髮綫一直是粉絲堪憂的焦點，因劇集角色造型需要，楊冪需要露出額頭，而額頭大面積露出後讓粉絲紛紛感到驚訝，難道她正面臨脫髮危機？

楊冪劇集中的造型露出大面積額頭被網友嫌棄。（楊冪@微博）

楊冪在內地劇《三生三世十裡桃花》中「包頭男生」扮相露出額頭，而一衆網民關心的焦點竟然是她的髮綫，有關「楊冪 髮際綫」的話題更一度登上微博熱搜，連楊冪本人也不得不自嘲：「請珍惜現在還有頭髮的我」。

楊冪在微博上自嘲髮綫後移。（楊冪@微博）

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宋茜

宋茜同樣擁有高額頭。（宋茜@微博）

內地女星宋茜又高又寬的額頭也一度掀起熱議，因她天生有「大額頭」，平時多以瀏海遮蓋，但是一露出額頭時，還是讓許多粉絲為她的髮綫問題。

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程瀟

程瀟多以瀏海造型亮相，遮擋高額頭缺點。（宇宙少女_程潇@微博）

女團宇宙少女成員之一的程瀟同樣有「高額頭」問題，在節目中她偶爾露出額頭，但卻受到不少網友嘲笑：「沒有瀏海真的不行」、「髮際綫有點高」、「沒瀏海完全不行，有瀏海就是仙女」。

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Hani

Hani的額頭比較寬，必須靠瀏海修飾臉型。（ahnhani_92@IG）

韓國女團EXID前成員Hani一直是許多人心目中的性感女神，她一直以來都以空氣瀏海髮型示人，而且十分愛護她的瀏海。主要因爲她的額頭比較寬，必須靠瀏海修飾臉型，就連團員也打趣説道：「Hani的額頭像運動場一樣寬」。

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4招拯救高額頭以及髮綫後移！

天生額頭過高的女生其實可以透過選擇適合的髮型，修飾額頭位置，其中瀏海就是最佳的「掩眼法」工具，能夠輕鬆掩蓋高額頭缺點！

#空氣瀏海進化版——「氧氣瀏海​」

「空氣瀏海」能夠遮擋過高的額頭，也令外型更有「韓味」的感覺。不過今年韓國女星也十分流行「氧氣劉海」，不再講空氣感而是著重厚重感，髮量處於厚齊瀏海和空氣瀏海之間，也比空氣瀏海更好打理，能增加減齡及可愛效果，高額頭的女生不妨一試！

程瀟瀏海造型能遮擋高額頭的缺點。（宇宙少女_程潇@微博）

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#三七分斜瀏海

誰説只有齊瀏海才能拯救高額頭？其實側分同樣也能達到修飾作用，三七分斜瀏海或者用電法棒捲出「C型」弧度，讓整體造型更加清爽有氣質。注意瀏海份量不宜太多！

朴信惠三七分瀏海分髮顯女神氣質。（ssinz7@IG）

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#胎毛劉海

韓國今年大熱的「胎毛劉海」講求自然效果，髮際綫兩旁細小的胎毛捲成S型，製造淩亂感能成功修飾臉型。額頭與發髮綫邊緣沒有太多碎髮的女生可以自行剪碎頭髮。

胎毛劉海是IU的最愛。（dlwlrma@IG）

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