日本藥妝店松本清　2019熱賣排行榜出爐　不易溶妝霜狀眼線筆必買

日本知名藥妝店松本清臨近年末，便為大家整合2019年熱賣美妝頭10位，女生又要準備囤貨了。

日本藥妝店松本清近日公布2019年十大熱賣美妝排行榜。（@Instagram）

按圖先看松本清2019年熱賣彩妝，倒數第10位至第4位＝＝＞

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不少日本女生都愛用 dejavu 霜狀柔滑眼線筆。（yukos0520@Instagram）

第3位：dejavu 霜狀柔滑眼線筆

dejavu眼線筆不單止是松本清的人氣商品，更曾在2018年拿下@cosme美妝品大賞第一名，每個外地女生都想到日本入貨。眼線筆分3種色號選擇：自然棕／真實黑／沉靜藍，筆芯質地如乳霜般，加上0.65mm極細筆芯，可以順滑地畫出每條線條，無論是極幼至極粗眼線都不成問題，不少女生更大讚橢圓形的筆頭設計可以輕鬆畫內眼線；另外，採用不易暈染的特殊的密着定色配方，持久力高，顯色度也非常出色。

Excel三合一眉筆共有8種色號可選，吸引不少女生追捧。（tw_treasureworld@Instagram）

第2位：Excel三合一眉筆

Excel的4色眼影方便易用是品牌的皇牌產品，但三合一眉筆也不輸人，曾連續3年榮獲@cosme大賞。一支眉筆集眉筆、眉粉、眉刷三大功能，已經非常吸引，可以讓女生在外出時，只帶一支眉筆便能輕鬆補妝；而且不是虛有其表，它筆芯軟硬適中，不易斷又能讓新手輕鬆畫出自然美眉，顯色度高，全系列共有8種色號可選，一定找到適合自己的顏色，不少評價都指是回購之選。

Sofina 的底霜擁有高控油功能，是不少女生化妝袋中必備款。（primavista_official_jp@Instagram）

第1位：Sofina Primavista持久控油底霜

相信在底妝類中，沒有人不認識Sofina的持久控油底霜，它是混合性、油性女生的必備美妝。

底霜呈淡粉色乳液狀，毫子大小的份量已經可以塗抹全面，它有微微潤色效果，讓臉色變紅潤些；其防油的功效人人讚好，不少網上評價指一整天外出也不出油。另外，也指有防汗、防脫妝的功能，可抵禦炎熱及潮濕氣候；香港售價達$200多，但台灣、日本等地只售$100多元港幣，物美廉價，就連學生群也能負擔得到，旅行又怎不能入手囤貨。

（資料來源：matsukiyo.co.jp）