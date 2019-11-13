2019秋冬美甲指南　整合港台韓美甲潮流　簡約人像線條最易駕馭

許多女生都有美甲的習慣，一來讓手指甲美美的，二來感觀會較乾淨，筆者有朋友更利用美甲改善咬指甲的問題，然而每一個月去換美甲設計時，都會非常懊惱，不知從何找idea。 筆者整合多個人氣美甲Instagram，分享以下3款秋冬人氣美甲趨勢，讓你有靈感度過秋冬。

法式指甲不再局限於裸色與白色。（rei__nail@Instagram）

變奏法式指甲

用裸色作底色，在指甲邊緣畫上白指甲油的法式指甲，是經典的美甲款式，散發着優雅、低調的氣息，甚至指甲長長了也看不出來，百搭不挑人，不少新娘也會在big day時換上法式指甲，好讓突出婚戒。

來到2019的秋冬，美甲師都為法式指甲換上新形象，不甘於裸色與白色，同時沿用兩色的設計，美甲師rei__nail則選擇對比撞色，如果喜歡低調些的女生，可以選用同色系的配色，如今年大熱的大地色、奶茶色等；香港明星御用美甲師eightyeight，更將彩色配金屬色，十分前衛，沒想過經典低調法式指甲搖身一變成時髦又前衛的美甲款。

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人像線條是今年大熱的美甲設計元素。（pingin47@Instagram）

文藝線條美甲

不少女生為了指甲的美觀而去gel甲，她們可能只會使用單色的美甲，簡單不花巧，但確實有點過於平淡和浪費金錢，今年不少美甲Instagram都出現一種在單色美甲用白色或黑色畫上不同的線條，非常低調卻不失設計感，更充滿文青感。

線條的設計非常多元，有些人會手繪一些抽象線條，又可以是幾何線條，只要有美感即可，有些美甲師會非常花心機畫北歐風的人像線條，配上冷淡色系，溫柔又有藝術感；如果想可愛跳脫一點，可以選用糖果色，畫上可愛點的線條，不過會較適合夏天的氣氛，秋冬還是襯柔和的色系。

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充滿藝術感的美甲吸引不少女生追捧。（nailalamode@Instagram）

附強烈藝術感美甲

承繼文藝線條美甲，今年不再是閃粉、金屬裝飾等款式美甲，而是相當流行附有藝術色彩的美甲款式。

美甲師通常把指甲塗上淨色或透明的指甲油，然後在指甲上畫上幾何圖形和簡單色塊，充滿藝術氣息；如你想挑戰高難度的藝術感美甲，便可以像eightyeight選用名畫《戴珍珠耳環的少女》的配色（藍、黑、土黃色、白色）做美甲的主題，然後用色塊畫成，相當獨特。