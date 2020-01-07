Jo Malone限量古典流蘇香水1月推出　盤點2020必搶限定香水

香水與唇膏一樣，永遠不會嫌多，只要有新香味、新包裝，女生都忍不住手，也難怪的，有些香水包裝如藝術品般，放在家中裝飾也非常好看。新一年開始，同時是接近農曆新年、情人節時候，香水品牌都紛紛推出限定版，每款設計都獨特，又是「燒錢」的時候，你最喜歡哪一款呢？

限量版的English Pear & Freesia Cologne將會在1月中前香港店發售。（Jo Malone London China）

Jo Malone London

來自英國的Jo Malone London是許多香港女生最愛的香水品牌，尤其是經典的English Pear & Freesia Cologne更是不少人擁有的第一支香水，清俗脱雅，甜味適中。

來到2020年，Jo Malone London為這支經典香水換上限量版包裝，平日米色的標籤換上古典紅色，蓋子則轉了高貴的金色，更瓶口上掛上充滿新年氣息的古典紅麂皮流蘇，吊飾上更有一個印着草寫「JML」立方體，非常特別，平日更可以把流蘇取出，繫在手袋上當吊飾，又或當鑰匙圈一樣可以；是次除了推出限定版30ml、100ml香水，同時也會推出同香氣的蠟燭和擴香，身為fans便不要錯過，香港將會在1月中前發售（有待確實日期）。

Diptyque首次推出柑苔香調淡香精「Eau Capitale（花都之水）」。（官方圖片）

Diptyque

Diptyque不但香味特別、持久讓人難以忘記，而且她每一款香味都有獨特的故事和畫作設計，吸引不少文青系女生追捧。品牌來自巴黎，然而創立了誕生60年卻從未推出有關巴黎故事，新一年，Diptyque決定首次推出柑苔香調淡香精「Eau Capitale（花都之水）」，更為節日特別推出限量包裝，樽身的繪圖便以巴黎鐵塔、尾屏羽毛的孔雀、玫瑰、佛手柑等帶出主題，身為品牌的fans一定要收藏，限定系列現已發售，另同時推出香氛蠟燭、香氛蠟、香氛膏。

Byredo 繼2016年重新推出限定版「Unnamed」香水。（官方圖片）

Byredo

帶着獨特香氣，沒有特別設計，只一張純白無暇的標籤就是Byredo最大的設計特色。受着北歐風情影響，Byredo都是走極簡的設計，在2016年品牌為慶祝成立10周年，推出了一款沒有名字的香水「Unnamed」，今年情人節將再次面世，客人可任意為香水命名並定制瓶身的標籤，把你的心意、字句送給別人，又或為自己創造一支獨一無二的香水。

禮盒內附有一組 Byredo 自創字體，除了黑色字母外，BYREDO更帶來了藍、綠、粉三種螢光顏色，讓你的創意更多元，限量定版1月16日起發售。

Chanel 在1月1日推出限定版Chance Fragrance Pencils（香氛筆）。（林珈希攝）

Chanel

踏入新一年，Chanel為一共4款香味的Chance系列，改變包裝和形態，推出蠟筆形狀的Chance Fragrance Pencils（香氛筆），只要扭動一下香氛筆尾部便可以伸縮香膏，並可以塗抹在手腕和頸部，散發淡淡的香氣，而且一個價錢便可以嘗試4款不同香味，滿足女生十五十六的心（記者用後感傳送門）；另外，Chanel在Chance系列中，挑選了充滿花果香的Chance eau Tendre推出美髮油，在護髮同時讓頭髮散髮香氣一整天。