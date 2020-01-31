日本交友網評選Top10女生髮型　「學生頭」竟最能抓住男生胃口？

新年新氣象，想換髮型卻不知道該從哪下手？換來換去總抓不住男生們的胃口，招不到桃花嗎？日本交友網站評選 : 男生最沒抵抗力的女生髮型Top.10！沒想到第一名竟是學生頭？換髮型、換妝容卻總是對不到心上人的喜好？這次不如聽聽男生們喜歡的是什麼！日本交友平台《Love Seek》針對多位30-35歲上下的黃金單身漢做調查，原來男生們除了懂高馬尾之外，最讓他們有心動、想呵護的髮型竟然是它！

No.10 : 低髮髻

近幾年由於韓劇、日劇風潮，優雅的秘書系低髮髻默默成為男人們眼中最有女人味的髮型之一！而簡單不失莊重的低髮髻，不僅象徵著OL族的專業，儂編身旁許多男性友人更將朴敏英的低髮髻造型視為理想型的條件呢！不過想要紮出優雅不老氣的低髮髻，最重要的，是髮飾越簡單、小巧越好，並且避免大紅大綠的髮夾，才能完美駕馭不失誤喔！

No.10 : 低髮髻（instagram@yerimiese）

No.9 : 波浪大捲

什麼！浪漫波浪大捲竟然只排第九名！親愛的姊妹們看到這是不是嚇傻你啦 ~ 原來我們過往以為「男生就喜歡波浪長髮」的觀念是時候該更新了！雖然，波浪大捲在男生心中還是有一定的地位，但不得不說，波浪的魅力也已經大不如前 ~ 不過喜歡長髮的女孩也別氣餒，儂編實際問過身旁的朋友們，許多男生都說，長波浪雖然大眾、沒有鑑別度，但那個背殺還是會讓他們忍不住多看一眼！想要換一頭絕不出錯的髮型，基本款波浪大捲還是一個不錯的選擇！

No.9 : 波浪大捲（instagram@taeyeon_ss）

No.8 : 公主頭

沒想到吧 ~ 那個我們隨手紮出來的公主頭竟然也入榜！不論是半丸子頭，又或者慵懶半馬尾，有點隨興又不失典雅的髮型是男人們眼中好女孩的指標，然而想在公主頭上多點變化，可以先將兩旁的髮絲編髮後再紮起來，並且千萬不要綁得太整齊，才不會給人死板板的感覺呦！

No.8 : 公主頭（instagram@jennierubyjane）

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