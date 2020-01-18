【韓系髮型】宋慧喬瀏海、劉寅娜馬尾　跟著韓劇女主角整理頭髮！

韓劇裡的穿搭造型經常成為流行指標，宋慧喬的瀏海、劉寅娜的馬尾也成為女孩髮型參考的範本，搭編特搜5款經典不敗韓劇女主角髮型，下次想要換髮型的時候不妨參考看看吧！

#八字瀏海修飾臉型

瀏海對於女孩們來說實在太重要，一點點的角度不對，可能讓你渾身不自在，如果想要看起來臉小又有氣質，就可以挑選宋慧喬在《太陽的後裔》中的髮型，八字瀏海不僅僅保有瀏海的長度，讓你隨時可以作變化，而透過「八字」型的彎度也可以有修飾臉型的效果。

+ 5 + 4 + 3

#馬尾方便好整理

「馬尾」不論是女孩、男孩應該都很喜歡，還記得《那些年我們一起追的女孩》沈佳宜的馬尾是男孩最愛，而且對於女孩們來說，馬尾整理起來也相當的方便。在韓劇《觸及真心》中，劉寅娜只要簡單的將頭髮梳起，馬尾不論搭上大衣還是長裙都充滿氣質。

+ 4 + 3 + 2

#女神波浪捲

如果想要參加一些派對、重要場合想要有些變化，不妨就用電棒將長髮捲起，打造「大波浪」捲，不僅讓你的美更加突出，說不定你就是下一位女神。《金秘書為何那樣》裡的朴敏英只要是和朴敘俊一起出現在宴會場合，就會以大波浪造型出現，搭上禮服展現女神風範。

+ 6 + 5 + 4

#個性女孩的及肩髮

個性女孩最適合的就是《鬼怪》女主角金高銀的「及肩髮」，或是「鎖骨髮」頭髮長度剛好落在肩膀及鎖骨位置的中長髮，也是許多藝人很喜歡的造型，這種髮型進可攻退可守，想要帥氣一些就用板夾讓它直直的，想要有一點變化不論是內彎，還是幾束頭髮夾捲都是很好的選擇。

+ 6 + 5 + 4

#掌握分間小細節

除了頭髮本身的造型之外，頭髮的分線也是女主角們常常用來變化造型的小細節，中分通常比較有氣勢、個性，而旁分則看起來比較溫柔氣質，髮型絕對可以為你的整體造型加分！

劉寅娜在韓劇《觸及真心》中的側分造型（《觸及真心》劇照）

Dappei 結語： 想要有完美的整體造型，就必須從「頭」開始，雖然無法成為戲劇中的女主角，但找到最適合自己的髮型，我們也可以成為自己人生中的主角！

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原文：經典不敗！特搜5款韓劇女主角髮型，宋慧喬瀏海、劉寅娜馬尾最受歡迎

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