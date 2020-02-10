【武漢肺炎】女生必讀︰長時間戴口罩好焗又爛面？ 4大秘訣可避免

武漢肺炎不斷擴散蔓延，口罩成為日常必需品。可是，長時間戴口罩，感覺焗促，令油脂分泌增多，亦有機會滋生細菌，不但容易脫妝，還會長出痘痘，甚至導致「爛面」，實在是女生噩耗！面對外來病菌時，其實只要掌握4個小秘訣便可以避免以上情況！

武漢肺炎不斷擴散蔓延，口罩成為日常必需品。（Instagram@yua_mikami）

秘訣1：立體形口罩相對不易脫妝

經過全城瘋搶口罩的日子後，香港人更懂得選擇性能高的口罩款式。基本上，使用外科口罩有標明BFE（細菌過濾效率）、PFE（微粒子過濾效率）、VFE（病毒過濾效率），表示能有阻隔飛沫傳播及細菌和病毒過濾的功能。除此之外，其實市面上也有不少口罩款式是女士專用的，有的是Size較小，也有的是3D立體，適合女生面型，相對地比較不易脫妝。同時，配戴後亦有更多空間呼吸，能降低焗促感，減少對皮膚的負擔。

口罩款式眾多，你懂得選擇嗎？（Instagram@xeniachong）

+ 3 + 2

秘訣2：回家後立即清洗面部

一整天配戴口罩後，其實口罩上已滿怖肉眼看不見的飛沫和細菌，加上化妝後的面部緊貼口罩，或多或少也因此沾上細菌，容易引發多種皮膚問題。回家後除了要即時拋棄用過的口罩之外，更重要的是要盡快卸妝及清潔面部，以免細菌在面上滋生及到處傳播。

回家後便盡快洗面！（Instagram@ami_komuro）

秘訣3：底妝要透薄貼服 用化妝蛋的3大技巧

長時間戴口罩又想妝容持久？重點是底妝要夠透薄，對皮膚負擔少一點，自然能減少各種皮膚問題。底妝神器化妝蛋Beauty Blender上妝貼服透薄，不少女生都愛用它上底妝。市面上的美妝蛋愈出愈多，不同大小、顏色、形狀，功用都類似，最重要是注意使用時的技巧！第一，使用美妝蛋前應用清水先浸濕並擰至半乾，讓海綿保持濕潤，這樣上粉底時才能更貼面。第二，用拍彈的方式上妝，可以令粉底上得更均勻透薄。第三，定期清洗美妝蛋，避免讓它成為細菌的溫床！

The Vintage Cosmetics Company Blending Set Infused with Collagen HK$133.5

The Vintage Cosmetics Company Blending Set Infused with Collagen HK$133.5（lookfantastic.com）

+ 4 + 3 + 2

秘訣4：用碎粉掃定妝 妝感輕透

除了底妝之外，定妝也十分重要！平日不少女生化好底妝後，為了令妝感保持光澤感，多會省略定妝功夫。可是如果要配戴口罩的話，必需定妝，令妝容更持久，不易脫妝。重點是要令定妝均勻輕透，利用碎粉掃上粉會比粉撲好，減少粉感。

利用碎粉掃上粉，妝感會比粉撲好輕透。（Instagram@nakajima_ayano）

Real Techniques Setting Brush HK$84

Real Techniques Setting Brush $84 （lookfantastic.com）

+ 3 + 2

按此連結前選購更多化妝小工具！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/10)