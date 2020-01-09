盤點三大紅遍歐美護膚品牌!平價 全天然 效果強 護膚界的三股清泉

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近呢幾年來，日韓護膚品大行其道，而佢哋之所以會咁流行，大多數都贏在價格優勢上！而歐美護膚品亦逐漸地被人冷落，慢慢遺忘。歐美護膚品嘅實力當然係眾所周知，譬如係Lancôme小黑瓶、Estée Lauder小棕瓶、La Mer面霜等等，網絡上都係一面倒嘅好評。不過礙於價格關係，令唔少姊妹即使想擁有都會有所卻步。所以，小編今次要嚟同大家介紹以下三個喺歐美都非常火紅嘅「實力派」品牌，全部都屬於價格親民、效果顯著、口碑好，絕對不可不知。

1）FARMACY

FARMACY風靡全美，亞洲區內嘅討論度都相當熱烈，更被網民封為「斷貨王」，皆因FARMACY嘅皇牌產品已經賣到常年斷貨，可謂「一貨難求」。FARMACY係來自美國嘅全天然有機品牌，於2014年成立，品牌主打「全線產品100%全天然」。而有趣嘅係品牌創辦人正正係一名農民，擁有自家農場、自家工廠。所以佢對產品採用嘅材料都特別執著，全部原材料都源自於自家農場，真正無人工防腐劑、香精色素、礦物油及其它亂七八糟的添加物，對皮膚無害，即使係敏感肌及孕婦都啱用。

✨FARMACY 皇牌產品✨

①Honey Potion Renewing Antioxidant Hydration Mask 蜂蜜面膜

賣到經常大斷貨嘅產品就係FARMACY嘅蜂蜜面膜，含有氨基酸、蜂王醬、蜂蜜及紫錐菊GreenEnvy™（FARMACY獨家專利植物，有效抗氧化、阻止皮膚老化、增加皮膚光澤）。而呢款面膜集保濕、修復、煥顏三大功效於一身，質地及味道與蜂蜜相似，上臉後需要輕輕用手指按摩發熱，然後會慢慢乳化成乳白色奶油狀。敷完十五分鐘後會立即見到膚色變得均勻明亮，皮膚變得嫩嫩滑滑，熬夜後急救之選！

②Green Clean Makeup Meltaway Cleansing Balm 卸妝膏

第二款「斷貨王」產品就係Green Clean卸妝膏，呢款卸妝膏來頭唔細，曾於2017年獲得全美最具權威性美妝媒體《Allure》嘅美妝大賞，亦被網民譽為「EVE LOM 卸妝膏」嘅平價代替版。事關Green Clean卸妝膏都俱備護膚功能，內裡蘊含木瓜提取物以及紫錐菊，有強大嘅抗氧化功效，卸妝同時可以溫和地去角質，洗走多餘油脂。雖然係較溫和嘅卸妝膏，但清潔力都相當穩妥，乳化過程非常快，只要按摩幾吓就瞬間乳化，令卸妝過程更快更方便。清洗完後臉部都唔會乾燥又緊繃，乾性或油性肌膚都適用。

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2）First Aid Beauty （FAB）

First Aid Beauty （FAB）同樣來自美國，創辦人自小就受敏感肌困擾，從而激發到佢後來自立門戶，創立真正敏感肌、濕疹人士都適用嘅天然親膚品牌。所有產品都係「三無」— 無人造香料、色素、酒精，一律經過臨床試驗，獲得皮膚科專家認可，簡直係敏感肌們嘅救星，急救法寶。

✨First Aid Beauty （FAB）皇牌產品✨

①First Aid Beauty Ultra Repair Cream 強效修復面霜HK$262.5

若果你都屬於敏感肌，必定體會過經歷皮膚過敏時嘅沮喪感及無力感，任何護膚品都唔敢搽上臉，怕會刺激皮膚，繼而惡化。而FAB嘅皇牌產品—強效修復面霜，全球平均每20秒就售出一件，於2016年更榮獲美國《Allure》美妝大賞，人氣極高。

強效修復面霜成份天然，富含受FDA認証的高濃度燕麥膠、桉樹及乳木果油，特別適合皮膚極度乾燥、甩皮、痕癢時使用，修復力及保濕力極佳，可以迅速為乾燥不堪嘅肌膚深層保濕，回復健康狀態。面霜質地豐富綿密，易推開，搽上臉後保濕但不黏笠，強烈推薦敏肌感、濕疹肌及沙漠大乾肌姊妹務必入手一件放喺屋企看門口。價錢都係相當良心價，大大一罐有足足170g，但都只需HK$262.5，真係搽多啲都唔怕心痛。😝

3）The Ordinary

The Ordinary稱得上係護膚界嘅一股清流，由前年開始已經越嚟越多人認識，唔少學生同小資女都大愛呢個品牌，關鍵就勝在價格超級平價、效果卻驚人地顯著、護膚品選擇極多元化，幾乎任何膚質人士都可以搵到適合佢嘅產品。

The Ordinary係來自加拿大嘅平價護膚品品牌，專攻「功能性護膚產品」，主打高濃度有效成分，成份簡單直接，直接到每樣產品都係以成份名稱命名，每件產品嘅主打成份都清晰可見。而最有趣嘅地方在於每位消費者都可以根據自己嘅膚質、膚況、需求去選擇護膚品，DIY搭配出唔同護膚組合，以達到最適合自己嘅效果。

✨The Ordinary 皇牌產品✨

①The Ordinary " Buffet " Multi-Technology Peptide SerumHK$131

The Ordinary嘅產品多不勝數，若果想要親自搭配護膚品組合都需要些少花時間做吓功課。如果你懶得慢慢揀，不妨直接入手Buffet！Buffet主打全方位抗衰老、修復，有Estée Lauder Advanced Night Repair平價替代版之稱。

想必大家都試過熬完夜後，第二朝皮膚立即變得暗淡無光、膚色不均勻、膚質乾燥又粗糙。如果長期使用Buffet就唔使再怕，事關Buffet擁有多種肽復合物，同埋11種對皮膚友好嘅氨基酸，重點對抗老化問題，持續使用後會發現皮膚異常光滑、細紋減淡、毛孔收細。

以上三大品牌都可以喺英國大型護膚品網站「Lookfantastic」買得到，價錢實惠。咁以後想買歐美護膚品就唔使左撲右撲搵代購，仲要捱貴價嚕😍！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/09)