韓劇《天氣好的話，我會去找你》新劇上架，朴敏英的純樸氣質再度成為焦點。圈中少有女星大方坦承整容，朴敏英、劉仁娜正是突出的例子。 愛美之心人皆有之，但以整容手術改變容貌這種方式依然備受爭議。猶記得數年前，有個22歲的少女Berry開設Youtube頻道拍片，分享自己在5年內整容近30次，而最大的原因就是男朋友。整容前樣貌清秀的她，因為被前男友嫌棄屢屢整容，整容後反而「破相」，變成僵硬不自然的「塑膠臉」。

Berry以過來人的身份告誡女生不要為了取悅別人而整容，因為一個評價在臉上動一刀，久而久之只會成為難以戒掉的「癮」。細心一想，整容這件事，背後頗有哲理，不要為了旁人眼光而活，學懂建立自信，也要學懂「適時」收手，才不會整得走火入魔。娛樂圈這個「靠樣搵食」的世界，女星整容微調並不是新鮮事，以下女星整容過後，你也許完全看不出？

Berry曾經整容30次。（節目截圖）

1.劉仁娜

36歲的韓國女星劉仁娜經歷12年練習生生涯，以27歲之齡出道。雖然出道較晚，但每次參演的劇集都大受歡迎，如《鬼怪》、《來自星星的你》、《觸及真心》等。雖然韓國是整容大國，但公開承認整容的韓國女星也不算很多，劉仁娜就是其中一位。她直言練習生時期，不知自己為何每次都沒有被選出道，因此就做整容手術讓自己變得更漂亮。

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2.朴敏英

《天氣好的話，我會去找你》上架，相信朴敏英將成為熱話。近年以劇集《金秘書為何那樣》、《她的私生活》廣為香港觀眾認識的33歲韓國女星朴敏英，不論髮型、妝容、穿搭都引起女生討論，有着女神外表的她大方承認自己曾經整容。她直言是媽媽希望自己變漂亮，所以帶自己去整容。粉絲知悉後非但沒有介意，更指她是韓國整容最成功的女星之一，沒有過於深邃的雙眼皮，也沒有過份飽滿的蘋果肌與過高鼻樑。而她吸引觀眾的原因不僅是外貌，還有率直爽朗、不做作的性格。

3.有村藍里

日本女星有村架純因為清純外貌被稱為國民妹妹，其實她的姐姐有村藍里比她更早出道，卻因為笑起來有「哨牙」一直紅不起來。而妹妹有村架純出道後，觀眾更常常將兩人比較，有村藍里更被嘲是「豬扒」、「猩猩」。原本自信心就不高的她變得更加自卑，甚至不敢在人前露出笑容。縱然家人朋友反對，她還是決心做顎面骨骼整形手術。手術後的她鼻子、嘴唇、下巴都呈一直線，她公開直認自己整過容，「因為覺得自己整對了，不必故意隱瞞」。手術後的她心態也明顯改變，願意展現自己的燦爛笑容，並直言「搽唇膏都變得很開心」。

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