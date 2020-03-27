你是哪種動物系女孩?貓系、犬系五官大不同 最美的化妝打扮解說

每個女孩都有愛美的心，化妝對女生來說就像吃飯一樣重要，可以「化腐朽為神奇」。但是化妝也很講求技巧，每個女生的五官都不一樣，那怎樣才是最適合自己的妝容？日本插畫家haruchart就根據女生的五官分類為「4種動物系女孩」，快來測試一下自己屬於什麼動物，並找出專屬你的化妝與衣著打扮方法吧！

「犬系女孩」代表女星：石原里美

石原里美的眉毛不會特意畫太深色，勾勒出眉形就足夠了。(jimisugo@IG)

犬系女孩的特徵

犬系女孩五官乍看下可能會覺得很可愛，可是卻帶有一點男性的氣息，因此她們的妝容特點是要增加女性氣息，塑造可愛的妝感最適合。

眼妝

犬系女孩的眼睛呈下垂的形狀，會有種楚楚可憐的感覺，所以重點就在眼尾位置，所以順著眼型畫出自然眼線就可以了。

眉妝

想要可愛得來又帶點調皮的感覺，眉毛部份不能太深色，最好畫出眉峰形狀，不會顯得過於柔弱。

服裝造型

服裝和髮型走端莊斯文路線會更顯氣質，如果全身上下都是可愛風反而會引起別人反感。

犬系女孩的妝容特點是要增加女性氣息，塑造可愛的妝感最適合。(haruchart@IG)

典型的犬系女孩石原里美:

「兔系女孩」代表女星：IU

韓國女星IU皮膚白皙，又圓又大的眼睛就是就像是兔子一樣。(dlwlrma@IG)

兔系女孩的特徵

兔系女孩會讓人不自覺地就對她們產生一種保護慾，妝容重點就是要突出兔子純潔白淨的感覺。

眼妝

兔系女孩的眼睛形狀比較長，可以把眼睛化得圓一點，眼影和眼線盡量不要向橫而是縱向延伸，而粉紅色的臥蠶就最適合兔系女孩。眼睫毛部分最好著重睫毛的長度與捲翹程度。

臉部妝容

兔系女孩可以增加妝容的粉嫩感，在臉部使用粉狀的胭脂以愛心的方式掃上臉，鼻尖也可以稍微點上胭脂，增加嬌俏感。

兔系女孩的妝容重點就是要突出兔子純潔白淨的感覺。(haruchart@IG)

典型的兔系女孩IU:

「貓系女孩」代表女星：Blackpink Jennie

全身散發慵懶和高傲感的Blackpink Jennie完全就像一只貓咪。(jennierubyjane@IG)

貓系女孩的特徵

喜歡貓的朋友都知道，貓咪的外表天生就帶著高傲感，因此貓系女孩也會讓人有種高冷又難以親近的感覺。

眼妝

貓系女孩的眼睛也是呈上揚的形狀，為了避免看起來有種「厭世」的感覺，可以在下眼臉也擦上眼影令眼型較圓大。貓系女孩的眼神凌厲有力，或是只要在眼尾畫一條幼細的眼線就也已經很好看了。

唇妝

貓系女孩的嘴唇輪廓分明充滿特色，所以用唇蜜或唇釉類有光澤的產品來點亮嘴唇。

臉頰

在胭脂方面，貓系女孩可以在靠近眼睛的下方掃上圓圓的胭脂，可以減弱高冷的感覺，增加甜美可愛氣息。

貓系女孩帶給人一種高冷感，因此柔和的妝容可以幫助增加甜美可愛氣息。(haruchart@IG)

典型的貓系女孩Blackpink Jennie:

「貍貓女孩」代表女星新垣結衣：

長相清純可愛的新垣結衣妝感自然又簡單，濃妝艷抹不適合她的長相。(aragakiyui_fanspage@IG)

貍貓系女孩的特徵

貍貓女孩天生就與可愛掛上等號，如果妝容和服裝也走可愛風就會「用力過度」，因此自然的偽素顏妝感才是最適合她們的。

眼妝

貍貓女孩可以著重突出大眼睛，但是要拉近眼睛的距離，可以在眼頭也畫上眼影，不過避免太重手變得濃妝抺艷，眼影顏色畫量選單色或者淺色，才能打造偽素顏妝容。

眉妝

眉毛順著毛流的方向描畫出自然眉形就可以，顏色不用太深，和頭髮顏色盡量相近。

臉部

唇妝和胭脂最好都選用淡色，淡粉紅或者顯血色的淡紅色，營造出像是天生好氣色的假象。

貍貓女孩本身已經很可愛，因此不宜再走可愛風，自然的偽素顏妝感最適合她們。(haruchart@IG)

典型的貍貓​女孩新垣結衣: