宋仲基清拆與宋慧喬六千萬愛巢 專家再析離婚 全因女方缺乏愛?

宋慧喬和宋仲基在去年宣佈離婚，結束了不足兩年的短暫婚姻，當時這個消息引起了很大的轟動，曾經「雙宋CP」是讓人羨慕不已的金童玉女，她們的結合是娛樂圈的童話，因此公布離婚時讓人大感震驚。官方對於離婚的解釋是兩人性格不合，但是不少網友都紛紛猜測他們離婚另有隱情，頓時謠言滿天飛。

童話中的「城堡」毫無保留地消失？

「雙宋CP」曾是讓人羨慕不已的金童玉女，她們的結合是娛樂圈的童話。（《太陽的後裔》劇照）

近日有韓媒就指出宋仲基已經開始清拆重建他和宋慧喬的愛巢，宋仲基是在2016年11月的時候置入了位於首爾梨泰院的物業，價值100億韓圜(約6400萬港幣)，這棟豪宅有兩層高，總面積超過1萬平方呎，有傳宋仲基當初購入房子是想作為二人新婚愛巢，不過他們婚後並沒有入住新居，反而是共同居於宋慧喬的寓所。如今清拆二人的豪華愛巢，看來這段童話故事也真的是毫無保留地結束了。

宋仲基清拆與宋慧喬愛巢 :

兩性關係專家再分析出雙宋婚姻失敗的原因

明明曾經是公認的金童玉女，也是大家眼中的恩愛夫妻，為什麼最後會落得此的結局呢？在微博坐擁過千萬粉絲的兩性關係專家許川就分析出雙宋婚姻失敗的真正原因。許川認為他們離婚時公開的原因是因為性格不合，沒有辦法克服性格上的差異，所以才選擇離婚的說法是真的。因為宋慧喬從小就缺乏愛，父母在她9歲的時候就離婚，因此她是在單親家庭的環境中長大，在她的成長過程中父親這個角色一直都是長期空缺著，因此長大後的宋慧喬一直都很渴望找到一個可以照顧自己、愛自己的人，去彌補這份從小就缺失的愛。

兩性專家分析雙宋婚姻失敗的導火線是宋慧喬「內心缺愛」？(kyo1122@IG)

宋慧喬因為父愛缺失性格 對感情不信任？

兩性關係專家許川認為，就是因為父愛的缺失，讓宋慧喬的性格出現問題，她在和伴侶相處的時候會不懂得表達自己的愛，而且對感情的不信任也會讓她隨時處於一個防禦的狀態，不敢輕易表達自己的想法。兩性關係專家許川就指從整件離婚的過程可以看到，宋慧喬一直都是沉默被動的一方就可以看得出。她遇到問題時會逃避、冷戰，另一半就會感覺她不解決問題，也不懂得表達，只會迴避。

宋慧喬從小缺乏父愛，因此對感情的不信任，也不敢輕易表達自己的想法。(《太陽的後裔》劇照)

宋慧喬也曾經坦承過自己的性格不溫柔又寡言，更像是男孩性格，對別人有好感也不懂得表露出來，而且不擅長撒嬌，性格比較冰冷， 不僅在人際關係方面，對於戀愛也常常處於被動的狀態。兩性關係專家許川認為宋慧喬的這種防禦和逃避行為無疑成為了他們婚姻失敗的導火線，一點一滴積聚，最後任由感情燃燒殆盡。因此當對方感受到兩人之間沒有愛只有爭執時，最終結果只有離開。

宋慧喬也曾經坦承過自己的性格不溫柔又寡言，而且不擅長撒嬌，性格比較冰冷，更像個男孩子。(chaumetofficial@IG)

離婚責任不應由單方面來承受

韓國法律專家指出，宋仲基在申請離婚調解時向媒體曝光這件事，在演藝圈很不尋常。(Getty) 這位專家的分析似乎一面倒地將矛頭指向宋慧喬，不過兩個人走到離婚這一步，雙方也有一定的負任。在離婚之初，也有不少有關宋仲基的負面消息。有傳指宋仲基也為了維護自己的形象，在宋慧喬不知情的情況下，率先單方面公開離婚的消息，讓大家以為他是受傷一方，單方面向法庭提出離婚調解，還使用了「擺脫傷痛」等耐人尋味的同字，引導大眾誤以為整件事情是宋慧喬有問題，讓輿論一面倒地責罵宋慧喬。 當時有韓國記者揚言知道事實真相，是宋慧喬先跟宋仲基提出向法院申請離婚調解，但卻被宋仲基捷足先登宣佈，更突然發放消息，不少網友都大呼他是「渣男」、「心機重」。 不過到底最後誰是誰非就不得而知了，而且感情世界從來都沒有對與錯之說，曾經相愛的兩個人，如果再不能再一起經營婚姻，離婚重過新生活也未必是壞事。正如宋仲基與宋慧喬離婚以後也是各自各精彩，在事業上繼續努力打拼。許川建議每個人都要學會如何和伴侶相處，當知道自己某些行為出現問題時，就要及時調整或改過，那麼才能在感情中得到愛和安穩。

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資料來源：bizhankook