新冠肺炎肆虐，工作、生活仍要繼續，縱然戴上口罩，出席重要場合，工作見客也無法避免要化妝，因此能焗在罩下多時又不易脫妝，對肌膚沒造成太大負擔的粉底，都是女生不斷尋覓的對象（莫說還講究遮瑕度、光澤感等，粉底就是一件不容易選對的妝品﹗）01女生編輯便找來幾款一線品牌的粉底液，當中有長期人氣王，亦有最新品，實試在戴口罩6小時後的脫妝情況，及整體試用後感。

粉底實試：01女生編輯部成員

【Tiffany Leung．Senior Editor】粉底實測：Tom Ford立體柔光粉底乳

Tom Ford立體柔光粉底乳 $1,050/30ml（梁秀雅攝）

貼服遮瑕度高有驚喜

曾試過Tom Ford的氣墊粉底，對其輕透薄貼的自然感印象深刻；而Traceless Perfecting系列粉底液亦以水感質地及自然見稱，兩者皆側重光澤感，用後如「打燈」般亮澤，所以我也抱這份期待試用這款新出的粉底液，到底如何推進妝感效果，結果始料不及，非常有驚喜﹗

先說質感，沒有Traceless Perfecting系列的水感，但也亦不黏稠，延展性相當高，只要用化妝掃輕掃幾下，已經均勻貼面，最適合趕出門的deadline fighter（如筆者）5分鐘化妝也不會「一笪笪」；說到貼面，沒想過皮膚在足足兩星期沒敷保濕面膜的狀態下，竟然一上粉底就貼服，更沒有浮粉跡象；最意想不到的是，遮瑕度比想像高得多，明顯的紅印、暗瘡印、色斑、細紋都能遮蓋，撤底改變我對Tom Ford底妝的印象。

說到這，也許女生們會擔心，妝感會不會很厚重？分享一個上粉小技巧，先在手背擠出一毫子大小分量的粉底，用粉底掃沾上，在面上由內到外橫向掃抹一層，效果已相當自然。橫向掃抹的技巧可令面部視覺上提升，更突出輪廓。

外出一整天，脫下口罩觀察脫妝情況評估其持久度，筆者屬於混合性偏乾肌，容易泛油，坦白說，掉妝情況不嚴重，主要在鼻樑位置，亦沒造成底妝斑駁的情況。

【按圖看】粉底液特點及使用6小時後，在口罩上的脫妝情況：

【Alice Lee．Reporter】粉底實測：Clarins牛奶粉底液 Milky Boost

Clarins牛奶粉底液 Milky Boost $350/50ml（李星慧攝）

口罩下6小時也不覺底妝悶熱

平日於挑選底妝產品方面都會以透薄為主，著重均衡膚色與遮蓋細微的瑕疵。最怕就是妝感太厚重，浮粉之餘更現細紋，令肌膚狀態變差。Clarins牛奶粉底液最初擠出來呈奶白色，推開後漸與肌膚色調融合。加上輕盈細滑的質感，上妝時無需借助其他工具，以指尖便能輕易推開，小小一滴已足夠全面使用，而且十分貼服，絕對是極速上妝的必備產品。

粉底的質感偏向絲絨自然，上妝後猶如牛奶肌白淨，亦足夠透薄，即使配戴了全日口罩也不覺底妝悶熱，脫妝問題亦不算嚴重，夏天使用最好不過，但留意遮瑕度一般，適合追求自然、膚質好的女生。

【按圖看】粉底液特點及使用6小時後，在口罩上的脫妝情況：

【Kairos Wong．Reporter】粉底實測：Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底SPF 10/PA++

Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底SPF 10/PA++ HK$360/30ml（黃伊玲攝）

出油前霧面感 出油後光澤感如奶油肌

Estée Lauder Double Wear持久防曬粉底經常都入選網民心目中必買粉底液的頭幾位，於是筆者心思思也入手一枝嘗試一下。粉底液被網民稱為「DONT甩粉底」，主打持久貼服防水之餘，上臉後有霧面的妝感，皮膚出油後更會變成健康的奶油肌，帶有光澤感，所以毋懼皮膚出油令底妝變「油膩」不堪入目。筆者的皮膚屬於混合性乾肌，鼻的位置較易出油，因此塗上粉底液後也會全面使用碎粉定妝。在戴上口罩六小時後，口罩的鼻樑位置或許是經常按壓鐵線的關係，所以有些許的脫妝，不過也是可以接受的，面頰也因為不時磨擦口罩上半部分，因此也有輕微的粉底液脫落在上方。

筆者使用這款的「持妝神器」也有大半年，建議使用上妝棉或美妝蛋（Beauty blender）輕薄地上妝會出現貼服透薄的妝感，如果想要更高遮瑕度的女生，可以再上一層少量的粉底液，然後用碎粉定妝減少出油的機會。不過，冬天使用這款粉底液的話，而皮膚又是屬於乾性肌的女生，可能會出現太乾不貼服的情況。建議在上臉前使用較為滋潤的妝前打底霜或是以1:1的比例混合精華與粉底液，減少上臉後出現太乾或脫皮的問題。

【按圖看】粉底液特點及使用6小時後，在口罩上的脫妝情況：