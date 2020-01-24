【武漢肺炎】潔手及護手產品BEST PICK　編輯部「好用認證」推介

最近武漢肺炎疫情令大家高度關注，在保持個人衛生方面，洗手都成了一件「最認真的小事」。

經常洗完會帶走皮膚水份令雙手變乾，洗手後應用柔軟的毛巾或紙巾擦乾，再擦上護手霜進行保養。(unsplash)

在坊間眾多的潔手及護手產品中，01女生編輯部就給大家推薦我們近來私心愛用的好物，從成份、潔淨力、吸收性、滋潤度和香味等多方面帶來真實評價，分享用後心得。

「潔手及護手產品私心BEST PICK」．01女生編輯部成員：

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[Alice Chow．Senior Editor]好物推薦：BYREDO Tulipmania免沖水洗手液 （HK$265 / 30ml）

BYREDO Tulipmania免沖水洗手液中性的香味十分討好，用後感覺清新乾淨（HK$265 / 30ml）

要做到「勤洗手」好像知易行難，經常跑去洗手間似乎不太可能，用消毒濕紙巾又不夠環保，隨身攜帶的免沖水洗手液就正好切合了各種需要，最方便不過。

個人不太喜歡希強烈酒精味的產品，BYREDO的Tulipmania免沖水洗手液，揉合了金黃香木的基調和小蒼蘭的芳香，中性的香味十分refresh，加上簡約的全黑包裝，實在是輕易俘虜了筆者「顏控」的心。試問市面上哪有見過「咁型嘅免沖水洗手液」？一小支的包裝放在手袋完全無負擔，方便得來又不會製造額外的「紙巾類」廢物，隨時隨地就可以清潔雙手，用後感覺清新乾淨，更加是香噴噴的呢！

[Tiffany Leung．Senior Editor]好物推薦：阿原艾草洗手水（乾洗手）95ml

阿原艾草洗手水（乾洗手）(HK$75/ 95ml)

阿原魚腥草洗手水（乾洗手）95ml 疫症當前，化妝袋絕對不可或缺口罩與洗手液﹗特別鍾情台灣品牌阿原免沖水又小巧的噴霧式洗手水。曾用過品牌的洗頭水溫和潔淨頭皮、紫草洛神手工皂潔面去暗瘡、漱口水清新殺菌，效果顯著重點不刺激﹗最深刻的是艾草修護霜，明顯改善家人濕疹情況，因而特別信賴艾草成分。 此洗手水正正有皇牌艾草成分，敏感肌兼皮膚薄如我用後潔淨乾爽而不乾澀，沒有任何過敏反應，喜歡它混合檸檬香茅香氣，清新怡人不刺鼻，95ml裝方便外出攜帶。如不喜歡艾草，也可選擇魚腥草，加入天然純精油及抗菌青草藥，提升防護力，同時對環境無負擔﹗溫提：無論用哪款洗手水，多次使用後最好塗上潤手霜﹗

Aesop 賦活手部乾洗清潔露有大枝裝500ml及旅行裝50ml。（林芷欣攝）

[Gee Lam．Senior Editor] 好物推薦：Aesop 賦活手部乾洗清潔露（HK$315／500ml、HK$70／50ml）

Aesop的潤手霜一向是不少人的最愛，分藍、粉兩色，氣味皆屬木調自然獨特，兩支我也在用。去年消委會的調查兼顧保濕效能及減少流失效能評分，藍色（尊尚芳香護手霜）更獲4／5分高分。但Aesop同系列的隱世好物－「賦活手部乾洗清潔露」卻一直好少人知。以酒精為基底的，具清潔殺菌同時保濕，迷迭香葉和雪松成氣味更是筆者最愛（感覺比hand cream更好），半年來一直放公司桌面「供奉」。試一次，包你完全擺脫沙士時對免沖水洗手液的厭惡。

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