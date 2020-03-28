【檢查胸部】乳房形狀有異、現腫塊？　不同年齡層也要留意的變化

女性的乳房在40歲左右開始發生變化，如胸型改變、尺寸縮小、乳房下垂及出現不明腫塊。乳房組織異常引發的不明腫塊，有可能為良性，因此未必是健康警訊。所以我們要了解乳房正常與異常的狀況有哪些，並正確做好乳房自我檢查，就可幫助提早發現異常現象甚至乳癌(Breast cancer)，並及時治療。 文：Weitseng Lin 醫學審稿：Dr. Stephen Lai

乳房的7點正常現象

乳房出現變化並不代表健康有異，例如體內荷爾蒙的改變和人體老化的自然過程，都是對健康無害的良性改變。

▼▼▼以下列出乳房在女性不同階段或情況下，7種正常的現象▼▼▼

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年輕女性： 年輕時因乳房組織密度較高，因此看起來較緊實，腺體和結締組織也較多，脂肪組織則相對較少。這類的乳房組織在X光照片中，其區域會呈現出白色的實心，和腫瘤的X光照片相似，因此難以辨別。 月經前或經期間： 這段期間乳房可能會腫脹、觸痛或脹痛、出現積液，甚至可以摸到1個或多個腫塊，這都是因為荷爾蒙變化引起的，通常在經期結束後，就會自然消失。 懷孕期間： 因懷孕時乳房泌乳的腺體數量，會不斷增加且脹大，使得乳房可能有腫脹感。 哺乳期間： 哺乳時可能因乳腺阻塞而引發乳腺炎(Mastitis)，此時乳房會出現硬塊、紅腫發熱、疼痛。乳腺可能因受到感染而導致發炎，需要用抗生素治療或排空，如果紅腫發炎一直持續，請洽詢醫師診治。 更年期前： 女性接近更年期時，月經的次數會減少，由於體內的荷爾蒙分泌改變，因此平時可能會感到乳房脹痛或出現更多腫塊。 更年期後： 停經後，由於體內的荷爾蒙減少，加上乳房組織裡的脂肪增加了，因此外形不如以往緊實，但腫塊、脹痛或乳頭出現分泌物等情形，則會消失，此時的乳房X光片，會比上述第1點的年輕女性X光片更容易判讀。 服用藥物： 女性若服用含荷爾蒙成分的藥物，例如避孕藥、避孕針，以及停經後採用的荷爾蒙補充療法(Menopausal hormone therapy)，都會讓乳房組織變緊實，可能因此會誤導乳房X光片的判讀結果。

乳房的7點異常變化

若在胸部摸到腫塊，請不要過度焦慮，因為大多數腫塊並不是癌腫瘤，健康的乳房組織有時也會出現腫塊。此外，服用避孕藥、其他藥物或受到感染，都可能造成乳頭滲出分泌物，以及影響乳頭的顏色和觸感，但這通常不是乳癌的徵兆。

如果乳房或乳頭出現以下7種變化，請洽詢醫師，醫師可能會依您的情況建議做乳房X光檢查。

▼▼▼按圖放大看乳房的7點異常變化▼▼▼

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乳房自我檢查5步驟

女性都應該定期做乳房自我檢查，以熟悉健康正常的乳房是什麼感覺，因此一旦乳房有任何變化，就能立即發現，

▼▼▼以下透過簡單的5步驟，教您如何自我檢查乳房▼▼▼

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乳房有這些變化要小心！恐是健康警訊

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：乳房異常這樣看～5步驟自我檢查免驚】