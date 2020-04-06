不少哈韓的女生都想要擁有像韓劇女主角或者韓國女團的髮型，特別是韓國標誌性的空氣瀏海，可是一想到香港潮濕的天氣，每天夾好的瀏海出門不久就會瞬間扁塌，而且額頭出油後瀏海更會變成一束束的「公仔麵」，看起來不雅觀之餘又像幾日無洗頭一樣，到底韓國的女生有什麼秘訣可以讓瀏海保持一整天而且風吹不動，穩如泰山呢？

說到近年韓國最流行的瀏海已經不再是稀疏的空氣瀏海了，而是帶點厚度的「氧氣瀏海」，最佳範本的韓國女星必定是大熱女團BLACKPINK的Lisa，她從出道到現在一直都是齊瀏海的造型，甚至有網友認為沒有瀏海的Liza就沒有了靈魂，反而變得像路人，可見瀏海的確可以影響一個人的顏值。

Lisa齊瀏海造型一直都是她的標誌，更有不少粉絲模仿。(lalalalisa_m@IG)

不過Lisa最厲害的地方是在台上勁歌熱舞的她，瀏海居然可以絲毫沒有凌亂，完美地維持原狀，不禁讓人好奇她到底用了什麼方法固定瀏海。最近Lisa就在大陸偶像選秀節目《青春有你2》中揭曉了她固定瀏海的秘訣原來十分簡單，只需要在瀏海上噴上定型噴霧就可以牢牢固定瀏海。不過當然做法不會如此容易，想要自然又不死板的瀏海就需要用上一些小技巧。

Lisa最近在節目中公開她在台上勁歌熱舞也能讓瀏海完美的秘訣，原來十分簡單。(《青春有你2》截圖)

按圖看BLACKPINK Lisa固定瀏海秘訣：

同樣是韓國當紅女團Red Velvet的成員Joy也擁有「氧氣瀏海」，而她曾經在韓國美妝節目《Get It Beauty》中公開了自己固定瀏海的秘訣，她使用的工具就是一個髮捲加定型噴霧，如果單用髮捲固定瀏海很容易就會打回原形，通常都需要熱力幫助頭髮定型，不過懶惰的女生不想拿出風筒或者電髮棒，可以學習Joy的作法，用髮捲讓瀏海捲出自然的弧度後，然後噴上定型噴霧，瀏海看上去就會有空氣感又不容易塌陷。節目主持人也表示如果單用直髮夾把瀏海夾彎的話，出來的弧度會又硬又不自然，因此髮捲是必不能少的瀏海神器。

女團Red Velvet的成員Joy也擁有「氧氣瀏海」，對於固定瀏海也有自己的一個小妙方。(_imyour_joy@IG)

按圖看Joy固定瀏海教學：

另外還有很多女生每天早上起床後瀏海都會亂飛，而且還會很頑強地左右分界，這個時候就算用髮捲和直髮夾都拯救不了，所以一定要用風筒！首先把瀏海分開一半，然後左右交叉並用髮夾固定，再拿出風筒對著髮根位置向下吹，左右分界的瀏海就會乖乖地恢復正常了，之後就可以進行瀏海定型的步驟了。

按圖看韓國髮型師整理瀏海教學：