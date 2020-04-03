說到娛樂圈中的「最強星二代」，很多人都會想起日本男神木村拓哉的細女木村光希，她完美地複製了爸爸的神顏。在木村拓哉的光環下，光希一出道即受到萬千矚目，最近就連她的姐姐木村心美也來凑熱鬧，高調宣佈出道。雖然同樣引起了外界的轟動，但是比起妹妹光希的評價卻輸了一截。

木村光希的姐姐木村心美最近高調宣佈出道。(cocomi_553_official@IG)

木村光希15歲出道時就獲得了日本《Elle》的封面女郎拍攝，而姐姐木村心美出道造勢也不差，經過媽媽工藤靜香的人脈關係鋪路，一出道就登上了國際時尚雜誌《Vouge》日本版的封面，同時也成功得到Dior的青睞，成為Dior日本地區的時尚代言人，被稱為是「最強怪物新人」。最近木村心美的首波雜誌硬照終於曝光，不過對比起妹妹光希出道封面照獲得的高評價，心美卻引來了網友們兩極的評價。

木村心美一出道就登上了《Vouge》日本版封面，同時也是Dior日本地區的時尚代言人。(Twitter@Fashionsnap)

照片上的木村心美身穿羅蘭紫色的飄逸連身紗裙，透視設計隱約露出了心美修長的曼妙身材，加上跳躍的動感拍攝手法更增添氣勢，但是她的髮型卻成為了全身造型的敗筆。原本仙氣的長裙，卻配上一頭凌亂不堪的髮型。

雖然明知這個蓬鬆的髮型是為了增加動感而設計，但是在黑白色的襯托下，心美的髮質在視覺上顯得又硬又粗，其中一張「頭髮披面」的黑白相更是驚嚇度十足，網友看到照片後認為：「好像鬼」、「造型師又要拉去斬了」、「不懂欣賞」; 也有支持心美的網友大讚：「漂亮到讓人震驚」，不過總括來說好像以負評居多。

木村心美為《Vouge》拍攝的時尚照片曝光，但網友以負評居多。(cocomi_553_official@IG)

按圖看更多木村心美的雜誌硬照：

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現時17歲的木村光希出道2年已經成為時尚界的寵兒，不但是Chanel的美妝代言人，更是Bvlgari最年輕的代言人，從出道時被標籤為「木村拓哉的女兒」到現在有一定的名氣，這時候姐姐心美的出道就變相被視為是「沾光」。也有不少網友把光希和心美作比較，認為不論是外貌還是身材，長相像爸爸木村拓哉的光希，比起像媽媽工藤靜香的家姐心美更優勝。而且心美雖然是家姐，但卻比170cm身高的妹妹還要矮，相比起來冷艷型的光希，比溫婉氣質的心美更獨特搶眼。

不少人把木村光希和木村心美作比較，認為不論是外貌還是身材木村心美都輸一截。(cocomi_553_official@IG)

日本《週刊女性》則透露了心美出道的原因，原來她早已考入了東京著名的音樂大學，但是看到學校內人材眾出，因此害怕自己的演奏才能有極限的一天，加上妹妹出道的成功，讓她有了以娛樂圈作為「水泡」的想法。因此母親工藤靜香才會為木村心美鋪路出道，將來就可以同時擁有音樂家和模特兒的身份，也讓心美在音樂界的發展更加矚目。不過有業內人士就表示，心美的出道可能會引來反效果，外界會認為她是靠父母的庇蔭才成名，焦點放在了帶著父母光環的星二代下，而忽略了心美真正的實力，而且妹妹光希先出道已經拔得頭籌，心美照板煮碗的方式出道，反而失去了新鮮感，兩姊妹更會被大眾不停拿來相比較。

率先出道的妹妹木村光希已經拔得頭籌，家姐木村心美「照板煮碗」的方式出道，反而失去了新鮮感。(cocomi_553_official@IG、koki@IG)

不過外界的傳言絲毫不影響兩姊妹的感情，光希不但會為姐姐心美出道做勢，更公開展露兩人深厚的姊妹情。時間也會證明一切，相信心美也會用實力來說話，給大眾展示更多她的音樂才華，假以時日必定讓人刮目相看。