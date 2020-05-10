【降魔的2.0】無綫經歷一輪「離巢潮」後，繼續鬧「小花荒」。近期的重頭劇大多都由經驗豐富的演員參演，如《法證先鋒4》女角色的平均年齡達45歲。《降魔的2.0》，主要女角色的平均年齡終於「回落」，除了黃智雯、譚凱琪已屆30中，劉佩玥、鄧佩儀、譚嘉儀等較年輕的新面孔，更位位素顏都保養得宜。

《降魔的2.0》多了不少女角色，黃智雯、譚凱琪、劉佩玥、鄧佩儀、譚嘉儀參與演出。（宣傳照）

1.黃智雯（37歲）

黃智雯主演的《降魔的2.0》和《十八年後的終極告白》同時在黃金時段8點半及9點半播出，37歲的她在一眾女演員中年紀算大，但不輸樣貌。她一向是實力樣貌兼備的代表，雖然至今仍未獲得視后殊榮，但演出不少讓觀眾留下深刻印象的角色。入行12年的她，樣貌完全沒有變化，保養得宜的她更試過在電視上卸妝，全素顏的她完全沒有「走樣」，與化妝後沒有太大差距。不過要保持美貌也要下一番苦功，十多歲就開始保養皮膚，她與「面膜狂人」范冰冰一樣，每天收工無論多累都會敷面膜，每天早上喝一杯蜜糖檸檬水，有助皮膚抗衰老。

+ 2

2.劉佩玥（30歲）

剛踏入3字頭的劉佩玥依然予人青春的感覺，在《降魔的2.0》中繼續飾演貝貝娜，在上輯靈異女主持，被殺害的她，今輯成為靈魂幫助馬國明，並且希望撮合她和黃智雯。2013年透過港姐入行，雖然獲得季軍但沒有受到力捧，反而憑演技開始走紅，曾飾演《城寨英雄》的老師柯德莉、《幕後玩家》的第三者Emma都獲得觀眾大讚。不過劉佩玥入行後從未公開素顏，只有在化妝片段中看到她上粉底的偽素顏，不過她的素顏舊照與現在化妝後的模樣沒有太大分別。

3.鄧佩儀（27歲）

27歲的鄧佩儀是第二輯的新角色，她與馬國明一樣是降魔人，不過在劇中是富二代的她，將會用高科技的設備降魔，在劇中表現讓人期待。身為國際中華小姐冠軍的她有美貌又有身材，可惜過去沒有太多演出主角的機會。天生麗質的她完全不怕展現素顏，多次在社交平台上傳素顏照，同樣無死角。她自言放假時通常都不會化妝，讓皮膚休息，而且平日熱愛運動，難怪無化妝都可以保持美貌。