秋冬轉季，遺擇保濕性能的護膚品尤其重要，敷面膜也是不可以懶的重要一步，重點加強為肌膚補水，避免乾燥缺水，痕癢脫皮等情況出現。

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敷面膜要注意的3件事

1. 留意敷面膜時間

很多女生會一邊敷面膜，一邊忙著做其他事情，有時候敷過建議使用時間都自知；有些女生更會因爲不想浪費面膜的精華，會敷上直到面膜變乾爲止，但這個行爲反而會讓皮膚越敷越乾。其實肌膚的吸收程度是有限的，15到20分鐘已經是肌膚吸收精華最大的限度，超過這個時間反而會造成皮膚更大的負擔，適得其反。

面膜敷太久反而會對皮膚造成負擔，最佳的敷面膜時間是15到20分鐘。(IG@raon_hj)

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2. 避免天天敷面膜

很多女生認爲敷面膜視為護膚聖品，因此會天天敷面膜。其實敷面膜不可以過於頻繁，會使肌膚營養過剩，令肌膚造成負擔。面膜中或有不如同的化學成份，皮膚敏感的女生還會容易導致紅腫情況。暗瘡及油性肌膚「進補」太多，經常使用滋潤型的面膜，也會容易讓暗瘡問題更加惡化，出油情況加劇。

暗瘡及油性肌膚切勿日日敷面膜，「進補」太多，反而會適得其反。(IG@haneulina)

3.敷面膜後省去洗臉及護膚程序

很多女生（懶人）在敷完面膜之後倒頭就睡，以爲臉上剩餘的精華液會自己吸收，也不會再塗額外的護膚品。但其實大部分的面膜精華蘊含的養分很高，可以隔絕空氣，如果敷完面膜不洗臉，很容易讓殘留物阻塞毛孔，從而引致過敏或者增生粉刺暗瘡，而且敷完面膜後臉上的水分會蒸發的特別快，要靠後續的護膚把水分鎖住，不然敷了面膜反而徒勞無功。敷面膜後可輕輕按摩面部至精華吸收，再進行後續的清潔及護膚程序。