許多女生深受脫髮問題困擾，其實有可能是洗頭步驟出錯了！韓國人氣KOL就在Youtube上分享了個人的洗頭心得，不但能減少甩髮，還能有效改善髮質。每日都有洗頭習慣的大家，每次都被洗頭時「一撮又一撮」的甩頭髮畫面嚇壞了?就快來學習一下正確的洗頭方法吧！

一洗頭就甩很多頭髮，問題出在哪裡？（luxdamore/Unsplash）

韓國人氣KOL分享減少甩頭髮的洗頭方法

韓國人氣KOL「박소연 Soyeon」早前在youtube上分享自己擁有濃密秀髮的秘訣，她表示自己的頭髮屬於細軟型，卻依然能保持濃密且順滑的狀態，主要方法是每天正確地清洗頭髮。這樣不但能預防脫髮，還能改善髮質，目前她的洗髮教學影片已經有超過80萬點擊率，立即看看當中減少甩髮的正確洗頭步驟要訣！洗頭前的第一步，更可能是九成人都忽略了沒有做？

韓國人氣KOL「Soyeon」擁有一頭順滑美麗秀髮。（ppsoyeon@IG）

▼▼▼【減少甩頭髮的正確洗髮步驟：】▼▼▼

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▼▼▼【韓國人氣KOL「Soyeon」分享更多洗髮小貼士：】▼▼▼

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資料來源：A Coreana Beauty 소연뷰티