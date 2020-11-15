護齒必讀︱日模Fuka 3招平價美白牙齒　不用戒茶和咖哩但要注意…

一講起美白牙齒，就想到昂貴又花時間的診所漂牙療程？如果想經濟實惠一點，又怕坊間美白牙膏的作用不大？ 日本模特兒Fuka分享美白牙齒的心得，強調只要改變生活一些小習慣，在家也做到亮白牙齒的效果。

日本少女模特兒Fuka表示自己以前牙齒兩側偏黃，搽了唇膏後更顯眼。（fuka_off＠IG）

+ 3 + 3 + 3

第一步：慎選美白牙膏

不論是日本還是香港，市面都愈來愈多標榜美白牙齒的牙膏，卻成效參差，Fuka便提到有些比一般牙膏注重清潔，但只能去除日常污垢，無法真正美白牙齒，提高牙齒亮度。她推薦使用價位較高卻真正美白的SETTIMA牙膏，每週只使用兩至三次已有明顯效果，配合同牌子藍色的日常版，每天早晚刷牙三分鐘，即可加強美齒效果。

至於果味牙膏價位低、包裝可愛和香味怡人，Fuka表示它們可增加刷牙樂趣，令人更認真地刷牙，也有助美白牙齒呢！

第二步：配合聲波震動牙刷

Fuka強調每次刷牙三分鐘非常重要，絕不能草草了事，她會揀選超細毛聲波震動牙刷，通過細緻寧靜的聲波震動形式，深入清除牙齒表面和牙縫的污垢，加強美白牙膏的效果！

亮齒必備：一支結合牙刷牙線棒

Philips Sonicare聲波震動牙刷採用空氣結合微滴技術，比起手動牙刷可清除多達 7倍牙菌膜，加上水滴噴洗牙齦線功能，只需兩星期便可美白牙齒和改善牙齦健康。

第三步：用飲管飲可樂

最後就要由改變生活習慣，很多人都建議戒飲咖啡和茶，不要進食深色食物，但Fuka則表示自己會照吃咖喱，只是吃完會馬上刷牙和漱口，飲茶和可樂時會用飲管，避免色素接觸牙齒表面，當然盡量也會事後飲水沖淡顏色。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/15）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！