日本大型連鎖雜貨店驚安的殿堂（DON DON DONKI）自從在香港開設分店之後，就成為了港人最愛的購物聖地。而說到女生們最愛，當然少不了DONKI日本美妝區！DONKI集合了所有日本最流行最新穎的美妝產品，到底現在最受日本女生喜愛的保濕面膜都有哪些呢？

DONKI美妝區集合了所有日本最流行最新穎的美妝產品，女生一進去絕不會「空手而回」。(DONKI)

相信女生們每次去日本必不可少的指定行程就是行藥妝店，而且每次都會囤貸回港，當中最受女生喜愛的當然少不了面膜類！不過現在疫情下即使無法去旅行，在香港DONKI也能輕易買到日本的人氣面膜，惠及了一眾香港女生。那麼就一起看看日本DONKI最暢銷面膜排行榜，從日本女生最愛的面膜參考入手！

日本Donki最暢銷面膜排行榜，集合了日本女生最愛用的口評面膜，值的得參考！(imvely_jihyun@IG)

▼▼▼【日本女生最愛之選！日本DONKI「最暢銷20大面膜」】▼▼▼

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