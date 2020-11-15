步入秋冬轉季天氣，皮膚容易敏感乾燥痕癢，使用的護膚品就尤其重要。在眾多護膚步驟當中，化妝水就擔當著一個重要的角色，先為肌膚初步保濕，同時軟化角質層，令後續護膚步驟更吸收，而一支好用又值得買的化妝水又具備什麼因素？

日本Lipscosme最新10人氣大化妝水拉排行榜出烅，值符得參考入手。（naturie_imju@IG）

日本最大美妝口評網上平台LIPSCOSME，擁有約600萬名真實素人用戶，集結了一眾日本女生的評價，成為了購買美容化妝品及護膚品的參考指標。最近Lipscosme就綜合了不同年齡和皮膚性質的用戶的評價，得出了2020年最新「10大人氣化妝水排行榜」，想不到價格實惠的平民化妝水，打低眾多貴婦級大牌，獲得眾多女生喜愛！

▼▼▼【2020年日本LIPSCOSME十大人氣化妝水】▼▼▼

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日本LIPSCOSME素人用戶真實評價

第２名：IPSA流金水 HK$320/200ml

IPSA流金水又有「平價版Lamer精華水」之稱，雖然IPSA也屬於專櫃品牌，但是它的價錢卻是小資女也能負擔得起，算是比較親民的價格，而這支皇牌的流金水在美妝界一直很有口碑，無色無味看似水狀一樣的化妝水，質地清爽，擦上臉卻有保濕、水潤的感覺，而且用家表示它的去痘效果讓人驚喜，長期使用還可以穩定肌膚，不會出現突然爆痘的情況。在現在經常戴口罩的情況下，很容易增生黑頭粉刺，用家表示這款流金水還可以有效消除粉刺，讓粗糙的皮膚變得平滑，混合型或者油性肌的女生用後一定會愛上。

IPSA流金水有「平版Lamer精華水」之稱，針對暗瘡、粉刺很有效，可以穩定皮膚狀態。（nonmama696@IG）

▼▼▼【IPSA流金水真實評價，用後皮膚有明顯差別？】▼▼▼

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第１名：IMJU Naturie 保濕美白薏仁化妝水 HK$69/500ml

這支日本薏仁化妝水深受小資女的喜歡，也是性價比極高的窮人恩物，只要約HK$69就有大大支，可以用幾個月的時間。而且它的用法也十分多，根據Lipscosme的用戶分享，由於價格便宜，因此大量使用也不會心疼，這支化妝水除了可以當做面部噴霧、當面膜濕敷，就算用來擦拭身體也沒問題。除了價格吸引之外，它的保濕、舒緩和美白效果同樣備受讚譽，不少用家都表示堅持用完一支後，感覺皮膚真的白了一度，而且在秋冬皮膚容易敏感的季節也變得穩定很多，是一定會回購的萬用化妝水。

日本保濕薏仁水深受小資女的喜愛，價格實惠而且容量大，而且保濕美白效果也很顯著。（naturie_imju@IG）

▼▼▼【保濕薏仁化妝水的真實對比圖，爛面都救到？！】▼▼▼

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