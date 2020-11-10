適逢香港迪士尼樂園開幕15周年，花了差不多兩年擴建的睡公主城堡，更將在11月21日改名為「奇妙夢想城堡」重新揭幕，令一眾迪士尼粉絲迪士尼興奮不已，熱切期待城堡的新面貌！不過此外，迪士尼早前更宣佈了一件令人傷心的消息，有指白雪公主真人原型錢皮恩（Marge Champion），已於今年10月21日逝世，終年101歲。

迪士尼白雪公主的真人原型錢皮恩（Marge Champion）於今年10月21日逝世，終年101歲。（Getty）

迪士尼早於1937年的經典動畫《雪姑七友》，主角白雪公主的真人原型就是取自錢皮恩（Marge Champion）。錢皮恩在舞蹈界可以説是聲名顯赫，她的父親是一名舞蹈界内頗有聲望的舞蹈兼芭蕾舞老師，也是荷李活著名的舞蹈總監。迪士尼「白雪公主原型」錢皮恩自小就醉心舞蹈，在父親開設的芭蕾舞工作室日夜埋首。其後更在1939年推出處女作品《維農與艾琳卡索的故事》並成功進軍荷里活，憑著優美的舞藝和出眾的美貌，她成為了當時炙手可熱的女星，拍攝了不少電影和演出百老匯音樂劇，之後開始為電視劇、舞台劇以及電視節目編舞，更獲得了艾美獎最高編舞的榮譽獎項。

錢皮恩（Marge Champion）和迪士尼「白雪公主」的緣分始於14歲

到底錢皮恩（Marge Champion）和迪士尼白雪公主的緣分始於何時呢？原來在她14歲那年，迪士尼團隊就看中了她優雅又迷人的舞姿，因此讓她成為了迪士尼首部動畫電影《白雪公主》的女主角的「真人藍圖」，動畫師依據她的優美的舞蹈動作和姿態，最後打造出現在我們看到的「白雪公主」模樣。所以我們所看到的白雪公主，其實也只有14歲之齡！在之後的《木偶奇遇記》中的藍仙女、《幻想曲》中的跳舞河馬和《小飛象》中的送子鳥先生等角色，也是以錢皮恩作為參考模特兒創作，她生動優美的舞姿讓這些角色更加活靈活現，可以說是迪士尼初期動畫電影的重要靈魂人物。

迪士尼團隊在錢皮恩（Marge Champion）14歲時已看中她優雅的舞姿，打造出日後的「白雪公主」的模樣。(Disney、Twitter@biscuitkitten)

▼▼▼【迪士尼「白雪公主原型」年輕時美貌驚艷】▼▼▼

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迪士尼「白雪公主原型」錢皮恩（Marge Champion）即使到了90歲也依然會在家裡翩翩起舞，她對舞蹈的熱愛從來沒有減少，當她逝世的消息傳出後，不少網民翻看她年輕時期的照片和電影作品，發現年輕時的她擁有優雅又高貴的氣質，而且跳舞時總是散發著迷人魅力，讓人難以移開目光，難怪會被選為迪士尼白雪公主的原型。

迪士尼「白雪公主原型」錢皮恩（Marge Champion）擁有優雅又高貴的氣質，跳舞時總是散發著迷人魅力。(《Everything I Have Is Yours》電影截圖)

迪士尼7大公主誰是你的最愛？

迪士尼除了溫柔又善良的白雪公主以外，其他的公主角色也一直深受迪士尼粉絲的愛戴，不少女生更是從小由迪士尼童話開始迷上公主，到長大還心存著公主夢。迪士尼每一位公主都有獨特的個性和魅力之處，原來從你喜歡的迪士尼公主可以一探你的潛在個性，你們又喜歡哪一位公主呢？

▼▼▼【從喜歡的迪士尼公主看潛在個性】▼▼▼

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