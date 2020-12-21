急救面膜｜聖誕節將至，加上年末，雖然聚會受到疫情影響，但作為女生也不可以「放棄人生」，應以最好的狀態迎接新一年，和見心儀對象。 時間緊迫，這時便最需要急救面膜補救，今次筆者決定一試網絡上人氣的急救面膜，有貴婦級的SK-II、Eve Lom，也有親民的Origins、A'Pieu。

筆者實試人氣的急救面膜：SK-II、Eve Lom、Origins，以及A'Pieu。（林珈希攝）

有時，皮膚總是在重要時刻出狀況，而急救面膜便是神器，短短15分鐘救一救我們的皮膚；市面上有平有貴，筆者找來網絡上人氣的急救面膜：SK-II、Eve Lom、Origins，以及A'Pieu，到底哪一款最好？

「前男友面膜」 SK-II Facial Treatment Mask 護膚面膜。（林珈希攝）

「前男友面膜」 SK-II Facial Treatment Mask 護膚面膜

相信大家都聽過SK-II神仙水的魔力，身為易生暗粒的筆者也是用家之一，是家中「必備良物」，同樣含有Pitera成分的的SK-II Facial Treatment Mask 護膚面膜更被譽為「前男友面膜」，意思是如果要見前男朋友，之前一定要敷的面膜，以最佳狀態示人。

SK-II 護膚面膜含50多種活性成分及Pitera 強效保濕成分，指可以令肌膚瞬間變得水潤、充滿光澤透明感，深層修護肌膚，回復肌膚最好狀態，連敷3日效果更佳，深受用家歡迎；筆者一試過後，肌膚頓時充滿光澤透明感，也平滑不少，就算當晚晚睡了，肌膚隔天也沒有疲憊感，難怪有「前男友面膜」之稱；補水功能適中，不用過水也可；面膜紙雖厚，但也貼合亞洲人臉形。

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A'Pieu Madecassoside Gauze Mask 積雪草精華鎮靜保濕面膜（林珈希攝）

A'Pieu Madecassoside Gauze Mask 積雪草精華鎮靜保濕面膜

韓國護膚品向來價錢親民，A'Pieu Madecassoside Gauze Mask 積雪草精華鎮靜保濕面膜早年已在網絡上爆紅，積雪草有補濕、退紅、止痕、防敏感功能，可算是萬能；網民大讚A'Pieu面膜可以解決乾燥問題、修護效果好，而且暗瘡肌、敏感肌也適合，是「前夫面膜／姦夫面膜」。

筆者第一次使用後，也被效果驚艷到，肌膚瞬間亮白、水潤，隔天上妝效果也比平時好。雖然效果持久力不長，可能要長期使用才會有穩定、肌膚變好的功效，但性價比高，長用也不覺心痛。

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Origins Drink Up 10 Minute Hydrating Mask With Apricot & Glacier Water 速效紓渴水份面膜。（林珈希攝）

Origins Drink Up 10 Minute Hydrating Mask With Apricot & Glacier Water 速效紓渴水份面膜

Origins Drink Up 面膜成分天然，含黑加倫子、橙、玫瑰和甜杏等，可滋養皮膚，解決缺水問題；海藻精華則可增強皮膚保水能力；加上杏仁油具滋潤作用，能讓皮膚重拾光芒。

Origins Drink Up 價錢連學生也不感負擔，因而筆者在學生時期經已接觸；面膜無論補水，還是保水能力都屬中上水平，每次敷完摸摸皮膚也感覺特別柔軟幼滑，充滿彈性；另外，上臉時聞到陣陣生果味，非常舒服。

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Eve Lom Rescue Mask 全能急救面膜。（林珈希攝）

Eve Lom Rescue Mask 全能急救面膜

Eve Lom Rescue Mask 全能急救面膜含高嶺土及樟腦，有效深層清潔及鎮靜肌膚，吸收肌膚多餘油脂，減少浮腫；備有蜜糖，在紓緩敏感及順通毛孔的同時補濕及滋潤肌膚；杏仁粒則可溫和去除角質，明亮膚色。

Eve Lom 急救面膜偏清潔型，但蜜糖成分享令用後也覺不緊繃，但又能做足清潔，鼻頭黑頭粉刺即時消除，效果驚人，也感覺皮膚平滑許多，一個價錢，能做到多功能，的確值得投資；但如果乾性皮膚可能會感覺補水力不足，建議用後再用上補濕功能的產品，效果會更好。

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