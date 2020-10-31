【聖誕禮物2020】Jo Malone London、Dior、Diptyque、Kiehl’s、Armani beauty、Fresh等各大品牌推出超豪華「聖誕倒數月曆」，無論是拿來送禮，還是報答辛苦一年的自己，都是不錯的提議，到底今年又最值得入手哪一個聖誕倒數月曆呢？

Dior、DIPTYQUE，無論是包裝上，還是包含的產品都相當奢華，放在家中當擺設也一樣吸睛。（品牌圖片）

Dior、Diptyque 鬥奢華 記者精選厚愛自己

辛苦了一整年，當然要好好對待自己，日常一些尊貴品牌的王牌產品動輒便要接近千元甚至過千，身為小資女想擁有一整套但又不捨，聖誕倒數月曆便是實現願意之選，像是Dior、DIPTYQUE，無論是包裝上，還是包含的產品都相當奢華，放在家中當擺設也一樣吸睛。雖然定價接近三千元，但20多件貨品，除開也只是百元一件，真是叫人愛不釋手。

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$599以下聖誕倒數月曆 送禮推介

聖誕節當然少不了送禮、交換聖誕禮物環節，想大方得體，又滿足到大部分人的需要，數百元的聖誕倒數月曆最好不過，像是Kiehl’s、L’OCCITANE，與The Body Shop等都是平價之選，而且有些更是以換購價便能入手。立即按圖看記者心水推介。

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