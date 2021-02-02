王祖賢54歲似34歲被讚「歲月從不敗美人」 凍齡9式靠佛系心態？

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王祖賢凍齡︱「氣質女神」王祖賢早前度過54歲生日，粉絲們釋出王祖賢近照，照片中的王祖賢眉目清秀，化上淡妝的她更是氣質不減當年，不少網民除大讚王祖賢仙氣迫人，更謂：「歲月從不敗美人」。而54歲的王祖賢卻猶如34歲般一臉清純，保養得宜，仍舊是觀眾心中「小倩」。

▼▼▼【按圖回顧】54歲的王祖賢是公認的氣質女神，而多年來過去王祖賢昔日的舊照仍是讓觀眾非常懷念。▼▼▼▼▼▼

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王祖賢凍齡︱王祖賢雖已退出娛樂圈並移居加拿大，佐但少粉絲仍然非常關注王祖賢的一舉一動。(wangzuxian_joeywong@IG)

「網紅臉」現今大行其道，一式一樣的大眼、山根高聳、額頭隆起、顴骨下蘋果肌飽滿，屢見不鮮，但自然純樸無添加的樣貌，才經得起時間的考驗。在80年代，王祖賢便憑《倩女幽魂》「小倩」一角而紅透東南亞，戲中王祖賢長髮飄飄、空靈大眼配上優雅氣質，令人過目不忘，也令王祖賢當時與鐘楚紅、關之琳、張曼玉等人並列為影壇「四大花旦」。

雖然王祖賢自2004年息影並決定隱居加拿大，但退居幕後的王祖賢並沒有怠慢樣貌與身材的管理，不但醉心佛學、平靜心境以培養優雅氣質與修養，更不時透過粉絲的IG釋出近照，以證自己精緻輪廓都是渾然天成外，也讓網民頓悟出看透風俗凡塵，用心感受世界一事一物亦是「凍齡」的一大妙法。而除心境平和、低調生活令樣貌凍齡外，王祖賢還有以下「9大凍齡養生心得」來維持美貌。

▼▼▼【按圖看】「永遠的小倩」王祖賢即便已54歲，但仍更被網民大讚：「歲月從不敗美人」？而凍齡有法的王祖賢全靠以下的「9大凍齡養生心得」？▼▼▼

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資料來源：注冊營養師楊蒨 Stephanie

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