撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-30 13:00

情人節禮物2021｜今年年初三遇上情人節，情侶們除了會互送禮物外，部分男生也趁著情人節這個機會，向曖昧對象送禮物以表心意，但挑選情人節禮物卻是一大難題，太簡單的，又怕對方覺得不被重視；送太貴重的，又擔心令對方有太大壓力。一個情人節，真是令男生煞費苦心。

雖然不少女生叫男朋友不要「嘥錢」送花，但收到時卻是十分開心，是男生永不失手的情人節禮物。(《陷入純情 》劇照)

情人節送禮物不外乎想哄人開心，希望收到禮物的人，感到窩心快樂；又或是藉著「送禮」這個儀式，來維繫或拉近雙方的關係，令感情升溫，更有可能是擔起情人節表白的重大任務，表達自己的心意。

不過情人節送禮物從來都是一場腦力大考驗，更需要貼心地猜想對方的喜好，特別是要向曖昧對象送禮物的男生們，更是要小心不能失手。若果對情人節禮物沒有頭緒的男生，不妨可參考一下以上由日本網站《Best Present 》，由女網民票選出來的「2021年女生最想收到禮物的10大排名」，減少買禮物時的煩惱。又或是怕男友送禮物不合心意的女生，也大可以此給對方作暗示，以免他的「驚喜」變成了「驚嚇」吧！

情人節送禮物從來都是一場腦力大考驗，女生最想收到的禮物又是什麼呢？(《原諒他77次》劇照 )

【按圖看】2012年「女生最想收到的禮物」頭10位，鮮花排第3，第1位「貼身又浪漫」竟是女生最想收到？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】情人節給心儀男生或男友送禮，想對方收到滿心歡喜，可參考日本男網民票選的「男生討厭收到的禮物」頭14位，避免誤中地雷，以為貼身就是細心。（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】普遍男生渴想要的禮物，也不外乎「酒、車、錶」等這類可突顯身價與品味的禮物。但耐何女生預算有限，又想送一款合男友心意，不如參加由男網民票選的「男生最想收到的禮物頭10位」榜單吧！（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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【按圖看】情人節巧合遇上年初三，相信情侶也密鑼緊鼓地籌備着，找哪間餐廳與情人或朋友慶祝，雖然現時晚市堂食仍沒有放寬，但以下介紹的3間餐廳均提供午市堂食，不但非常有特色、有人情味更是人們口中的隱世寶藏餐廳？（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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資料來源：Best Present