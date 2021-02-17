日本女生創7招大餐後急救法　擊退肚腩只需一日　狂飲水就得？

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-02-17 17:00

今個新年與情人節交疊，接二連三的節日大餐令身體吃不消，肚腩、水腫找上你？日本女生Ariel不時也會放縱暴食，但她自創七招餐後急救法，不必辛辛苦苦節食和做運動，便可讓小腹變平坦！

身高163cm的Ariel體重曾高達58kg，經一番飲食控制後終於減至45kg，身形如模特兒一樣fit。（Iariel163cmdiet@IG）

一日調整飲食 肚腩變回馬甲線

減肥只能餐餐青菜和狂做運動？日本女生Ariel雖然靠控制飲食和適量運動，成功由57kg減至45kg，但每餐攝取足夠營養，食物賣相也非常吸引。日本人非常喜歡泡澡，Ariel也不例外，浸熱水浴可增加血液循環，排走多餘水份和毒素，她在泡澡時和浴後都會按摩身體，加強去水腫效果，每日還會做15-30分鐘肌肉訓練，練成一副骨感身材。

Ariel熱愛美食，尤其喜歡甜點零食和跟朋友外出聚餐，不過她自創大餐後急救法，只需翌日大量飲水、做肌肉訓練和按摩等，大餐後第三天便可消除水腫和肚腩，想吃得零罪疚感，即看Ariel的急救法吧！

+ 2 + 2 + 2

小米體重計助紀錄變化 防止飲食過量

Ariel奉行「不連續吃兩天大餐」的原則，並在第二天嚴格執行清淡飲食和適量運動，只需一天便回復平坦小復，維持減重結果不復胖。

想防止在節日期間吃過量，不妨每日紀錄自己的飲食，再加上數值準確的第2代小米體重計，自然能好好管理體重！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/17）

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