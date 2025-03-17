消委會測試妝前底霜17款可能干擾內分泌！選購時要注意這些成分

消委會妝前底霜｜妝前底霜（Primer）功效很多，可防曬、保濕、修飾膚色、撫平細收、遮蓋毛孔，還能使底妝更持久貼服，備受好多女生喜愛。消委會（3月17日）發布最新一期《選擇》月刊，當中測試了37款妝前底霜樣本，發現過半數樣本含有可能干擾內分泌的防曬成分，有機會削弱生殖能力，甚至增加罹患乳癌或睪丸癌的風險等。

這次將會解析妝前底霜的主要成分，以及在選購了有哪些成分需要注意，讓各位女生們在選購及使用更安心。



甚麼是妝前乳霜或隔離霜？（FREEPIK）

甚麼是妝前乳霜或隔離霜？

妝前乳霜（Primer），又稱為隔離霜（Makeup Base），普遍建議用於已進行皮膚護理的面部皮膚上，或是作為塗抹底妝前的一個步驟。產品主要作用是撫平皮膚表面，例如細紋和毛孔等位置，令後續的彩妝產品可以塗抹於相對平滑的表面上，從而提升妝容的持久度。部分產品更提供均勻膚色、調整局部範圍膚色、增加皮膚光澤、防曬、保濕、控油等不同功能。

甚麼是「潛在內分泌干擾物」和「丙分泌干擾物」？

歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）於2014年一份關於內分泌干擾物的備忘錄指出，「潛在內分泌干擾物（potential endocrine disruptors）」是具有可令完整生物體或其後代，出現內分泌干擾特性的外源性物質或混合物。

而「內分泌干擾物」則會改變內分泌系統的功能，從而對完整生物體或其後代造成不良的健康影響。相關委員會考慮到不同化妝品成分就內分泌干擾特性的關注，分階段進行分析研究並發表意見書，而防曬劑正是該委員會較關注的成分類别之一。

妝前乳霜常見的主要成分和作用（FREEPIK）

常見的主要成分和作用

矽化合物：撫平細紋和毛孔

妝前乳霜普遍含有多種不同結構的矽化合物成分，例如聚二甲基矽氧烷（dimethicone）、苯基聚三甲基矽氧烷（phenyl trimethicone）及相關衍生物，以及環戊矽氧烷(cyclopentasiloxane，簡稱D5）等，以提供粉狀絲滑觸感、光澤感，提高產品的延展性等。

色素：調整膚色和光澤度

此外妝前乳霜普遍含有色素（Pigments），以提供均勻膚色、調整局部範圍膚色，以及增加皮膚光澤等作用。而色素的粒子表面可能經過處理，令其表面具彈性及圓滑，透過改變其光學特性來修飾皮膚的瑕疵，造成即時的柔焦（soft-focus）效果。而不同顏色的色素可提供各種即時的光學調整作用：

粉紅色：提高皮膚亮度

紫色：修正蠟黃和暗沉的膚色

綠色：淡化泛紅的部位，例如暗瘡印位置

珠光物質：提供光澤，反射光線，令皮膚瑕疵較不顯眼



另外，不少產品更說明具有防曬成分，另有部分標榜保濕、控油等不同功能。

哪些妝前底霜成分需要特別關注？（FREEPIK）

哪些成分需要特別關注？

《選擇》月刊中引用了丹麥消費者組織THINK Chemicals去年（2024年）公布的研究，發現部分當地供應的底妝產品含有可能干擾內分泌的防曬劑（UV filters）、環矽氧烷化合物（cyclosiloxanes）、防腐劑及抗氧化劑等，當中某些物質更可能對環境造成污染問題。

此外，去年西班牙一份調查報告，於2022年5月至2023年4月期間，檢視了當地供應逾千件化妝品（涉及過百個品牌）的成分列表，發現約三分一樣本標示有屬懷疑內分泌干擾物的成分，而防曬產品含有相關成分的比例較高。