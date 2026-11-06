Olive Young 必買｜雙11優惠低至4折！好用面膜/彩妝/護膚品推薦

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Sanrio 限量版系列4. S.NATURE 水角鯊烷保濕霜 60 ml + 60 ml

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Sanrio 限量版系列5. EUTHYMOL 專業美白導入精華及貼片套裝

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Sanrio 限量版系列6. narka 清爽控油護髮噴霧

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Sanrio 限量版系列7. LABO-H 頭皮保濕清爽無油洗髮水 750ml 套裝

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Olive Young 必買推薦14. MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印減暗沉護膚棉片100+100片

MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印棉片蘊含積雪草微分子活性成分及2%煙酰胺，有效改善瑕疵、粗糙及暗沉肌膚，同時舒緩鎮靜。67mm大尺寸薄紗棉片，既可濕敷亦可二次清潔，精華清爽不油膩，特別適合油痘肌。助您肌膚快速恢復最佳狀態，重現淨白無瑕！

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MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印減暗沉護膚棉片100+100片 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦15. BIOHEAL BOH PROBIODERM3D提拉面霜連補充裝

BIOHEAL BOH PROBIODERM 3D 提拉面霜專為改善細紋、皺紋及肌膚鬆弛下垂而設。獨家Deep Livery™️技術，結合12種強效胜肽與益生菌成分，能深層強化膠原蛋白，顯著提升肌膚緊緻度與彈性。其溫和質地適用於敏感肌，助您重塑精緻輪廓，煥發年輕光澤。建議搭配同系列安瓶使用，抗老功效更理想。

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BIOHEAL BOH PROBIODERM3D提拉面霜連補充裝 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦16. Anua PDRN 透明質酸膠囊100 精華連補充裝

Anua PDRN 透明質酸膠囊100 精華，匯聚PDRN三文魚精華、透明質酸及膠原蛋白三大補水修護成分。產品蘊含11種不同大小透明質酸，能為肌膚深層注入水分，打造飽滿健康膚況。結合PDRN修復細胞及低分子膠原蛋白強化屏障，高效水狀質地迅速滲透，助您肌膚回復年輕彈潤，展現活力光澤。

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Olive Young 必買推薦17. Centellian24 積雪草再生修護面霜 1+1

Centellian24 積雪草再生修護面霜，被譽為「醫生面霜」。以Teca超微細分子技術，高效滲透，能深入修復受損肌膚，提供卓越保濕、皮膚再生及增加彈力功效，同時改善皺紋。尤其適合醫美療程後使用，助肌膚回復健康彈潤，煥發全新抗衰老光采。

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Olive Young 必買推薦18. MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜 20片

MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜，蘊含98%純羥基積雪草苷及微量透明質酸，提供卓越保濕及屏障護理。其低過敏性純素配方，能溫和有效改善色素沉著與肌膚痕跡，並管理膚色及紋理。竹纖維面膜完美貼合，精華飽滿，深層滲透，讓肌膚水潤清爽，實現保濕、淡斑、舒緩三重修護。

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MEDIHEAL 積雪草淡斑修復精華面膜 20片 (Olive Young 官網）

Olive Young 必買推薦19. BIODANCE Bio 膠原蛋白深層面膜 16片

BIODANCE Bio 膠原蛋白深層面膜，助您細緻毛孔實現彈性密集護理，並使肌膚回復亮澤。其獨特水凝膠片服貼舒適，蘊含243DA超低分子膠原蛋白及低聚透明質酸，能迅速被肌膚吸收，為鬆弛毛孔注入彈性與水分。結合半乳糖酵母發酵濾液，更能提升肌膚防禦能力，一片即助肌膚重現緊緻亮麗光采。

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Olive Young 必買推薦20. CLIO 網光亮肌精華氣墊粉底

CLIO 網光亮肌精華氣墊粉底全新升級，透過網狀設計均勻過濾，打造細緻且超服貼的遮瑕效果。其輕薄質地蘊含8種玻尿酸，為肌膚帶來持久水潤的舒適感，同時實現時下流行的水光無瑕底妝。讓肌膚輕鬆呼吸，綻放輕盈舒適的健康光采。

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Olive Young 必買推薦21. DASIQUE 九色眼影盤

DASIQUE 九色眼影盤，以珊瑚、棕、米、粉為主調，每盤依主題細膩調整深淺。其獨特之處在於巧妙融入閃爍亮片色，使每款眼影盤功能全面，無論是日常通勤妝容或華麗派對造型，皆能輕鬆打造，讓雙眸綻放最迷人的光采，滿足您多樣的彩妝需求。

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