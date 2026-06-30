告別脫髮/頭皮敏感！Viola Concept's王牌療程重拾健康濃密秀髮

【01女生儷人盛會2026/頭皮療程】現代都市人生活節奏急促、工作壓力沉重，不少人都正面對著各種頭髮與頭皮危機，如脫髮、頭皮敏感、毛囊炎等。當這些問題浮現時，單靠平日在家中使用的洗髮水和基礎護理，往往未能真正深入根源。想要有效解決問題，不妨嘗試專業級的生髮與頭皮管理治療，為頭皮進行一次深層的「醫學級護膚」。



頭皮管理專家Viola Concept's

提到專業活髮，不少人或會擔心坊間療程的安全性。Viola Concept's是一家擁有十多年豐富經驗的專業生髮中心，多年來憑藉著卓越的頭皮管理技術、眾多臨床治療實證以及獨家研發的生髮精華，在業界屢獲殊榮，更連續3年榮獲「醫護之選」及 iBP 頒發等多項權威大獎，為無數飽受脫髮與頭皮問題困擾人士的提供解決方案。

頭皮管理專家Viola Concept's 服務 (Viola Concept's)

針對現代人因荷爾蒙、壓力和環境引致的多變頭皮狀況，中心堅持「量身定制」的養護理念，精心研發並引進了十多款專業級頭皮精華，這些精華蘊含天然植萃與先進科研成分，能深入毛囊，從根源改善頭皮微生態，為頭髮生長打造健康的土壤。再加上專家團隊的分析，能調配出最適合您的專屬修復方案，改善常見的脂溢性脫髮、產後掉髮、頭皮敏感，以及頭皮屑過多問題。

品牌獨家的防脫育髮精華 (Viola Concept's)

除了守護大家的頭髮，中心亦相當關心社會，憑藉溫和、安全、無刺激的專業護理技術，她們成功幫助過許多癌症康復者，在化療後脆弱的過渡期重拾健康頭皮與自信。此外，中心亦擁有豐富的臨床經驗，細心為小朋友解決頭皮問題（如頑固性頭癬或敏感），幫助他們擺脫痕癢與心理負擔。無論是男士、女士還是小朋友，在這裡都能找到專屬的照料。

開啟逆齡活髮旅程｜3大王牌療程推薦

王牌療程1. 90分鐘外泌體生髮療程

療程採用生髮科研技術，配合中心獨家的防脫育髮精華，在90分鐘內深層激活處於休眠狀態的毛囊細胞。透過O2注氧深層清潔頭皮，離子激活儀喚醒毛囊修復細胞，採用DR.pen多款選擇精華營養導入營養至髮根。最後用醫療級軟激光促進血液循環，鞏固營養吸收。適合M字額、髮線後移、分界線明顯及出現局部脫髮的人士。

王牌療程2. 積雪草止痕去頭屑療程

專為頭油、頭瘡及頭皮敏感人士而設的療程，坼進行水循頭皮spa環清潔頭髮汙垢，再由治療師以經絡穴位疏通放鬆頭皮踢走疲勞，配合泰式耳燭頸部排毒排走淋巴毒素，最後是精華焗頭護理滋養毛囊。

王牌療程3. 抗糖幹細胞頭皮管理療程

特別針對因頭皮緊繃、痕癢難當人士而設的頭皮紓緩療程，結合了深層滋潤、舒緩痕癢的配方。在過程中，先用草本死海泥焗頭深層潔淨頭皮毛囊，再用臭氧噴槍霧化消炎鎮定活化頭皮、1550laser消除毛囊底層油脂修復受損組織，最後是醫療級軟激光高效消炎，有效平息頑固的痕癢感並抑制頭皮屑生成。

Viola Concept's

營業時間：星期一至五: 10:00 - 20:00｜星期六、日: 10:00 - 18:00｜公眾假期: 敬請預約

地址：旺角彌敦道579號艾麗大廈19樓全層



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