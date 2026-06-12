01女生儷人盛會2026｜誠邀讀者體驗：填問卷送禮物/獨家趨勢發佈

儷人盛會2026正式啟動！《香港01》將舉辦儷人盛會2026「Hong Kong Beauty Festival」，活動涵蓋線上線下慶典、消費趨勢調查，並將於7月31日舉辦一場交流活動及業界嘉許 - 「01女生至愛品牌2026」以及「年度美肌達人」，將優質女性向品牌及服務推廣給大眾，一同提升生活質素，同時亦為業界提供全方位的曝光機會。密切留意「01女生」最新動向，發掘更多可能，「凝聚女性力量，定義時代光芒」！



延續年度美妝盛事！「儷人盛會2026」揭開序幕

「儷人盛會2026」將以多元化的線上活動率先揭開序幕，將涵蓋線上線下一系列精彩環節，務求讓每位參與者都能滿載而歸，想參與送禮活動、關注最新的美容消費趨勢、掌握獨門美肌秘訣心得，就要繼續睇落去！

線上慶典：填問卷即送驚喜禮遇/禮品

近年，大家對「美」的追求已延伸至身心靈的平衡與生活質感的提升。為深入剖析當代女性在美容護膚、彩妝、時尚服飾及身心靈治療等範疇的真實消費行為與痛點，「01女生」及「研數所」將合作進行消費趨勢問卷調查，並結合大數據分析，調查結果經過專業分析後，將於活動當天向公眾發佈，助大家深入了解最新動態趨勢。密切留意「01女生」的社交平台及網站公佈！

為答謝讀者一直以來的支持，「01女生」編輯部將聯同各大品牌，合作推出一連串品牌好物送禮及獨家產品試用機會，當中包括護膚美妝護膚好物、美容體驗等，讓讀者一同參與這項盛事，體驗時下最新、最人氣的扮靚體驗。

如何贏取「儷人盛會2026」問卷調查活動的豐富獎品？

各位讀者只要成為「01會員」並年滿18歲，按指示綁定電話號碼，並完成問卷調查即可有機會贏取豐富獎品。問卷內容將涵蓋您的基本資訊、每月在美容護膚、化妝品、時尚服飾及身心靈治療消費習慣，並了解您對於實體購物及網上購物的偏好。本問卷調查僅用於研究目的及領獎用途，任何載有個人資料的數據，或可能辨識個別人士身分的資料均不會對外公開。

讀者會員問卷調查活動由即日起至7月15日（晚上11:59）舉行，完成問卷並成功遞交的讀者有機會獲得禮物一份，並於8月起收到領獎通知。禮物將隨機發放，數量有限，先到先得，送完即止。大家記得把握機會！再次感謝參與，期待您的真誠回饋！

「01女生」將在稍後階段，於「01女生」Instagram及 Facebook逐步釋出更多禮物詳情。

更多禮物將持續增加，敬請留意！！！

【立即參加】逾過千份禮品等您嚟拎 👉按此立即參與問卷調查👈

AK Beauty 怡珀日式美胸專門店 送出「45 分鐘 日本雞尾酒豐胸療程」200套

療程包括一個詳細胸部檢測，療程配合日本穴位手法育乳術，透過獨有日式美胸手法，疏通乳腺，激活胸部脂肪細胞。療程採用2024 全新美胸儀器，令胸部更有膠原彈性，選用7款日本豐胸精華(自選3款 mix & match)，全天然美胸手法，無入侵性。

Aquatic Beauty 送出 「皇牌療程【𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 𝗚𝗹𝗼𝘄晨光肌】」200套

療程針對大多數香港都市人生活習慣，適合大部份香港人的綜合療程，結合三種不同技術的儀器，療程全程無痛、非入侵性、0修復期，療程後可即時化妝。

1. Aqua Peel深層潔膚：去除毛孔污垢及油脂，溫和去除老化角質及黑頭，令毛孔回復清爽同時提升肌膚光滑度。為後續護理做好準備，加強皮膚吸收力

2. Cellvibe細胞機：利用 SonoWave™️ 專利變頻超聲波技術，三種不同頻率 (由淺至深) 進行標靶式智能細胞管理，深層滋潤肌膚，即時大幅提升儲水力，高效幫助肌膚吸收養分，瞬間提升肌膚的水潤度及光澤感。敏感皮膚人士可即時舒緩敏感、減輕泛紅，由內而外穩定皮膚。

3. Endymed ✧3 DeepⓇ專利技術✧：以色列醫美先驅 ENDYMED的 3DEEP®️ 專利技術做到完全無痛卻能直達真皮層，將能量精準且安全地注入肌底，深層刺激膠原蛋白新生，由內而外改善肌膚彈性，專業治療師會根據個人膚況調整療程範圍（全面或局部），提供精準的客製化修復。可以輪廓急救緊緻輪廓、告別垮臉，同時可改善眼尾下垂，踢走眼部浮腫、眼紋及黑眼圈。而且可針對細紋、垂鬆衰老及粗糙的膚質，讓肌膚質感回復細緻。

Essence Beaute & Hair Spa 送出 「60分鐘無痛鉗清療程｜加送外泌體精華」100套

療程以專業人手鉗清技術，針對性清理發炎組織與深層堵塞，從根源疏通毛孔，可改善暗瘡肌、毛孔粗大、黑頭粉刺堆積、油脂堵塞、反覆發炎等問題，同時修復痘印疤痕，促進細胞更新，淡褪深淺痘印。療程後配合 DEP無針注滲技術，導入高活性外泌體賦活修護精華，專注抗炎修復、平衡油脂、收細毛孔， 同步預防痘痘再生，提升肌膚自癒力。*完成療程後加送「Exosome外泌體」修復華精導入。

Magic Forest 送出 「韓式毛孔淨化【淨化重整療程】或 皇牌客製化暗瘡粉刺改善療程 (二選一)」200套

淨化重整療程結合無針科技導出技術及深層淨化精華，做到無針、無創、無痛效果，讓粉刺、油脂倒塞浮出，同步消炎抗菌，適合暗瘡肌人士，療程後肌膚乾淨、透亮、柔軟。

𝑯𝒆𝒓𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚｜輪廓專家皮膚調養院 送出 「 HIFU 鋼筋術輪廓療程(400線)」200套

HIFU（高強度聚焦超聲波）利用超聲波能量深入皮膚深層，刺激膠原蛋白再生，達到輪廓緊緻提升面部、減淡皺紋效果。適合想無痛、安全、快見效、適合想自然年輕化人士。

蘇菲亞Sophia Health & Beauty 送出 「100 分鐘外泌體逆轉再生之旅」200套

療程包括：先做深層潔面去老化角質；接著用外泌體逆齡修復精華Exsome超導護理，有助減緩炎症反應，築起健康屏障保護肌膚，延緩衰老；再用上積雪草透明質酸精華及水療養肌膠原面膜，改善皮膚彈性，同時鎖緊水份，打造逆齡水光肌。

ORGANIC TREATMENT STUDIO LIMITED 送出 「30 分鐘 Forest Grow 頭皮退敏急救體驗」200套

療程天然無藥性配方，無入侵性，無類固醇，敏感濕疹頭皮適用。療程包括：頭皮深層清潔淨化儀、無創水光導入保濕、5 款頭皮問題精華（五選一，針對性解決頭皮困擾）及詳細頭皮狀況分析，完成體驗即送 Forest Grow 抗敏舒敏濕疹洗頭水及防脫髮護髮素一套。

Coralhaze 送出 「迷你煥彩鎖色果凍唇彩#Heavy 」60份

韓國小眾彩妝品牌Coralhaze的唇釉一直深受女生們歡迎，當中煥彩鎖色果凍唇彩Glow Lock Jelly Tint更是人氣之選！果凍般的質地，水潤不黏膩，持妝貼服度高，上唇後完美隱形唇紋，打造自然豐唇效果。而#Heavy 色號屬於帶有冷調的深紅色系，顯白又能營造高冷氣質。小巧精緻的迷你版唇彩，最適合帶在手袋內成為隨身補妝的好物。

更多驚喜禮遇/禮品即將公佈，敬請期待！！！



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7月線下交流盛會：業界精英匯聚 共創商機

今年以「凝聚女性力量，定義時代光芒」為主題，除了一系列精彩的線上活動，在7月31日亦特別為美容業界的各位精英舉辦一場線下交流活動，全方位發掘並表揚行內表現優越的服務與品牌，屆時將頒發「01女生至愛品牌2026」獎項。讓品牌代表、美容達人、業界專家及相關從業員聚首一堂，互相交流心得、分享經驗，發掘潛在的合作機會，搶佔女性市場先機！

業界嘉許 共創美容業界新高度

近年女性消費者對「美」的定義增添更多層次，不僅追求外在精緻，更注重內在的自我寵愛與生活質感。「01女生至愛品牌2026」旨在發掘並表揚行內表現優越的服務與品牌。獎項涵蓋四大組別：美容企業、彩妝護膚、健康塑美、以及服裝首飾。

評選過程分為兩個嚴謹階段：

1. 專業評審篩選：參賽企業須按照大會評審標準填妥表格參與獎項評選，並由《香港01》編輯部選出得獎企業。

2. 大眾投票認可：並由《香港01》讀者投票選出「01女生年度最具人氣大獎」獎項。

本屆新增年度儷人大獎 表揚年度傑出女性

今年特別增設了「年度儷人大獎2026」，旨在表揚年度在各領域發揮卓越影響力，同時展現勇氣與非凡成就的傑出女性！希望透過她們的非凡故事，激發更多女性展現勇氣。有意參選者須按照大會評審標準填妥表格參與獎項評選，並由《香港01》編輯部選出得獎名單。

展現品牌實力，立即參與年度盛事 >>> 角逐01女生至愛品牌，搶佔先機