姜濤化身貼心男友甜蜜炮製甜品　仲要幫女友按摩頭皮呵護秀髮？！

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-04-07 13:07

人氣偶像姜濤俘獲不少女生的心，最近他拍攝Hair Recipe洗護品牌廣告時，化身貼心男友，親手炮製夏日甜品之外，還為「女友」按摩頭皮，打造強韌健康髮絲，甜度爆表！

大玩女友視覺 姜濤下廚冧爆粉絲

姜糖們有幻想過自己成為姜B女友嗎？今次Hair Recipe大玩女友視覺，短片甫開始姜濤就為愛吃奇異果的女友下廚，用奇異果和無花果炮製一道清新的夏日甜品。

姜濤在片中大玩女友視覺，用奇異果和無花果炮製夏日甜品，未食先甜入心！（keung_show@IG）

奇異果含豐富維他命C，有助保濕和抗衰老，而無花果則含鉀、鈣、鐵等豐富礦物質，Hair Recipe結合兩大成分，創作出「奇異果x無花果」清爽蓬鬆洗護系列的美髮の料理，溫和去除頭皮上的多餘油份之餘不會令髮質乾旱，頭髮清爽不易扁塌，尤其適合油性扁塌髮質，以及在這潮濕的春夏使用！片中姜濤偷用「女友」Hair Recipe這款奇異果洗護系列後，也大讚頭髮變得清爽蓬鬆呢！

面對女友撒嬌討按摩，暖男姜濤當然笑著答應，用Hair Recipe頭皮精華液幫她按摩，這款頭皮精華液加入抗氧化精華和雙重維他命原，有助煥活和保護頭皮，調節水油平衡，在夏天使用也清爽不黏膩，養出健康強韌的髮絲，姜濤還邊為女友按摩，邊叮囑「加埋洗護系列一齊用效果仲好」！

用完Hair Recipe「奇異果x無花果」清爽蓬鬆洗護系列，姜濤都讚不絕口！

日本人氣Hair Recipe席捲香港 調製3大營養護髮食譜

日本熱賣美髮品牌Hair Recipe由日本營養學家和美髮專家共同開發，運用嚴選天然食材，經千次調試，調配出3大營養護髮食譜，除了姜濤首推的「奇異果x無花果」清爽蓬鬆洗護系列，在夏日打造輕盈保濕的空氣髮感外，還有適合乾性至中性髮質的「蜂蜜x杏桃」保濕亮澤洗護系列，以及針對受損髮質的「生薑x蘋果」防斷修護洗護系列。

Hair Recipe「蜂蜜x杏桃」保濕亮澤洗護系列

Hair Recipe「生薑x蘋果」防斷修護洗護系列

「蜂蜜x杏桃」保濕亮澤洗護系列專門為乾性至中性髮質調配而成，加入神級保濕成分贅沢蜂蜜，配合清新杏桃，有效改善毛燥喑啞的髮質，達到健康亮澤的順滑髮感；「生薑x蘋果」防斷修護洗護系列專為受損髮質調配，配方有助強韌髮絲，營養直入根部以防止斷髮問題，修復因染燙而受損的髮絲，讓秀髮重現健康光彩，更一度登上日本樂天No.1呢！

大家重視每一口吃下去的食物安全，也應重視頭髮「吃」的安全！Hair Recipe洗髮露6大無添加，包括矽、Parabens防腐劑、礦物油等，大家自然可安心使用，讓秀髮可以跟身體一樣吃出健康味道！