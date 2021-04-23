拆解夏天脫髮嚴重原因　自來水水質是乾旱脫髮元兇？可靠它破解…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-04-23 18:00

每人每天大約會掉落50-100條頭髮，但你有沒有發現夏天脫髮情況會更明顯？原來天氣炎熱潮濕，紫外光強烈，均影響頭髮健康，加上夏天較常有的習慣，例如到泳池游水、常綁頭髮，甚至天天洗頭都成為脫髮成因。

紫外線不只傷害皮膚，也會影響頭髮健康。（coffee89921@IG）

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夏天脫髮成因1：紫外線曬傷頭皮

紫外線會令肌膚乾燥老化，因此很多女生都勤力為皮膚做好防曬，卻忽略頭皮的防曬功夫！其實不只皮膚，強烈紫外線都令頭皮受損，出現泛紅敏感，亦會破壞頭髮的角質蛋白，令髮質變得乾燥、脆弱和褪色，脫髮問題自然更嚴重！

頭皮是最接近陽光的皮膚，理應好好保護，如果長時間在外，可使用頭髮專用的防曬噴霧或者戴上帽子，曝曬後也要加強頭髮保濕，例如用頭皮專用的護髮精華、髮尾油和保濕噴霧等，用來鎮靜頭皮和鎖住髮絲水分。

夏天脫髮成因2：天天用含氯水洗頭

夏天炎熱難當，天天洗頭在所難免，只要不用清潔力過強的洗髮用品、過熱水溫和大力搓揉頭皮，便不會傷害頭皮和髮質，但為甚麼天天洗頭仍有隱憂？答案就是水質！

為何已經用上溫和的洗髮用品，洗頭仍會損害頭髮健康？（patty11266924@IG）

很多人都知道泳池水會被加入「氯氣」，這種物質可用來消毒殺菌，卻長期接觸下會損害髮質和令頭髮褪色；家用自來水的氯氣成分雖遠比泳池水低，但自從新冠肺炎爆發後，水務署增加食水中的氯氣含量，經處理食水的餘氯含量由每公升1毫克升至約每公升1.2毫克。

雖然餘氯的含量處於安全水平，但仍稍有影響食水味道，多餘的氯還有機會刺激肌膚，及破壞頭髮中的角蛋白，造成髮絲乾旱脆弱，容易折斷！想好好呵護秀髮和肌膚，不妨安裝3M-SHOWER 沐浴過濾器，它可降低餘氯和過濾雜質，避免餘氯刺激皮膚和頭髮，加上50,000公升超大過濾量，用起上來非常划算！

3M-SHOWER 沐浴過濾器 SHOWER FILTER (過濾器) $450

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/23）

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