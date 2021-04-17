腰背痛｜3款功能坐墊比較 凝膠款減壓兼有涼感 想防駝背要揀邊種?

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-17 18:00

每天坐上八小時、坐著時腰酸、站立時背痛，是不少香港學生、辦公一族及職業司機的寫照。你也有以上困擾嗎？當中最關鍵的地方其實就在於坐姿，有些坐姿看似放鬆，但卻會在無形之中對我們的頸椎，腰椎、脊柱、骨盆帶來壓力，造成腰酸背痛事小，但假如影響身形體態，甚至帶來慢性勞損、坐骨神經痛等問題，可就「手尾長」了，雖然無法改變久坐的時間，但其實我們還可以透過改變久坐的方式，來減輕對脊椎及腰背造成的負擔。

不知道自己的坐姿是否正確？

當長時間坐著時，不妨觀察一下自己的腰間與座椅會否有很大空隙、身體有沒有整個往後靠、往側邊靠，以及不自覺地翹起腳。假如中了其中一種，那麼你就要對自己的坐姿加以注意了，事關以上四種皆為常見的錯誤姿勢，並且會對腰部、肩膊及盆骨造成壓力。

坐墊可矯正姿勢？

要改善坐姿看似簡單，但其實它是所有姿勢裏最難維持正確的一種姿勢。除了要避免以上的不良姿勢，時刻提點自己維持正確坐姿，同時亦可適當地使用坐墊，加以輔助分散身體壓力，皆因盆骨與腰椎之間具有連接關係，如正確地使用坐墊，便可支撐起臀部及盆骨，帶動腰椎挺直並維時正確姿勢，減低疲勞以及慢性勞損。

隨著越來越多人關注腰椎健康，坐墊的款式亦越發層出不窮，到底不同類型及形狀的坐墊有什麼不同的功能？

1. 一般坐墊

一般坐墊即是平常最常見，外形扁平而大多採用棉質或絨面物料的一種坐墊，這種坐墊可減輕久坐對臂部帶來的不適感，但對於糾正坐姿的效果微弱，而且材質不透氣，久坐會感覺到悶熱，較適合冬天使用。

2. 透氣坐墊

透氣坐墊大多採用凝膠或透氣物料製成，一般具有多層結構，功能上強調透氣性、散熱性，以凝膠製成的款式亦有一定的涼感及降溫效果，同時可平衡並減輕腰椎與盤骨的壓力，適合於夏天時長時間坐著使用。

3. 人體工學坐墊

人體工學坐墊主要人體工學為設計考量，一般會採用具有高回彈力的太空記憶棉作為物料，特點在於可協助維持正確坐姿，分散腰臀及骨盆壓力，並能改善腰背酸痛的情況。不過由於人體工學坐墊大多都要同時兼顧腰、臀部位，因此坐墊的體積會較大，相對會更適合於固定座椅使用。

4. 護腰墊

護腰墊顧名思義是用於腰間的椅墊，它可以填補腰椎與座椅間之間空隙，減少久坐時為腰間帶來的壓力，同時也能稍微調整坐姿，讓身體更平衡穩定。

現時市面上雖然有不少坐墊標榜精良設計，但價錢卻相對不菲，大多由七八百元起跳，部分更要上千元，未必人人都得捨得花錢購買。這次編輯在淘寶找來了三款銷量甚高的功能坐墊，看看在設計上是否同樣有可改善坐姿及腰背痛問題，給大家多一個選擇。

蜂巢凝膠涼感減壓坐墊：釋壓護脊、物理降溫、辦公室汽車皆適用

「蜂巢凝膠坐墊」是近年非常熱門且最具話題性的坐墊之一。「蜂巢凝膠坐墊」屬於透氣涼感坐墊，凝膠材質的特點除了在於彈性高，它的散熱及透氣速度亦比一般海棉更強，因此能同時兼具減壓護脊及清涼透氣的兩大功效。

它具有超強的減壓效果，商家亦曾經以雞蛋進行壓力測試，證明即使在坐墊上放雞蛋也坐不破，均勻分散壓力的功效非常顯著。

要達到以上兩種效果，蜂巢狀的設計就是當中最關鍵之處。坐墊採用了多層結構製成，表面是能夠釋放壓的蜂巢形格紋，而坐墊的中央部份則採用了中空設計，這款設計能夠均勻地承托體重壓力，維持良好盆骨姿勢，減輕尾椎負擔，以改善久坐不適的帶來腰背酸痛及及臀部疼痛問題。

除此之外，六角型的蜂巢格紋亦能增強空氣流通，隔開熱能，配合凝膠材質，可保持比人體低 2 - 3度的溫感，不僅令座下保持涼快，在升溫速度方面比其他材質亦相對緩慢，換言之即是涼感的維持時間更長，更有效消暑降溫，除了一般人可使用之外，亦特別適合在夏天駕車的職業司機，或者患有痔瘡的人士使用。

相比起海棉坐墊及竹製坐墊，凝膠的材質亦同時讓坐墊的清潔變得更方便，由於凝膠具有高回彈力，因此不管用家怎麼拉扯或按壓清洗，其形狀也不會改變或失去支撐力，而且水洗以後的乾透速度亦比海棉更快，更不易殘留異味。除上以上提到的職業司機，假如對衛生特別關注的人士亦不妨考慮這一款坐墊。

人體工學透氣記憶坐墊：立體設計包覆背部、同時減輕腰部及腎部壓力

假如目標是矯正坐姿，改善腰臀酸痛、含腋駝背的不良體態，選擇人體工學坐墊會更能達到明顯效果。皆因人體工學坐墊一般都會根據人體曲線而設計，讓坐墊貼合身體以提供支撐力，並帶動用家維持正確坐姿。

這款「人體工學記憶坐墊」採用了分體式設計，支撐臀部的坐墊與支撐背部的背墊既可一體使用，亦可拆卸成兩件分開使用，前者主要可減輕久坐時的臀部及大腿壓力，而後者則可幫助脊柱保持自然曲線，維持正確坐姿。

坐墊方面，它在設計上採用了不規則的分區設計，坐墊前方的兩個凹處可用來承托並固定大腿，以減輕大腿承受的壓力，而後方則是可釋壓的臀部區域，不規則的設計讓整個坐墊可貼合大腿與臀部的曲線，讓不良的坐姿回歸正位。至於中央位置則採用了中空設計，增強透氣度之餘，亦可減少坐下後私處的局促感。

而背墊則同樣使用了貼合背部曲線的立體設計，上下左右均可完整地包覆背部，加強背部、骨盆及椎間盤的支撐，讓用家的脊椎維持在自然的形態，進而輔助不良的姿態回到正位，減低造成各類腰背問題，如椎間盤突出的風險。

背墊下方的小方墊使用貼合式設計，用家可根據體型自行調節方墊的擺放位置，以帶來更貼合的效果。

坐墊及背墊皆以太空記憶棉作為主要物料，其特點是回彈力強，而且軟硬度適中，比起柔軟的棉質或聚酯纖維等物料的支撐力更佳。而由於太空記憶棉一般不具備如凝膠一樣的散熱和不吸味效果，因此這款坐墊在製作時亦加入了其他物料，譬如竹炭款式具有防潮及祛味的效果，而磁布凝膠款則能吸收並擴散臀部熱量，讓使用時臀部處於更清涼舒爽的狀態。

坐墊底部帶有防滑顆粒，可讓坐墊穩固地放置於不同類型的座椅之上，無論是辦公室座椅、餐椅、沙發也同樣可用。

防駝背花瓣坐墊：一體成形、針對駝背問題設計讓腰背自然挺直

坐姿是否正確除了關乎腰背不適的問題外，亦是同樣造成駝背及聳肩等不良體態的原因。坐墊除了可減少臀腿壓力，部份款式亦會針對駝背問題，在腰墊部份加強支撐，在靠放的同時能讓用家挺直背脊維持良好坐姿。

在防駝背坐墊中最為有名的就是這種一體成形的設計款式，相比起坐墊部份，它的設計更著重於背部位置，凸出的背墊是根據人體腰椎的S形曲線設計，能給予背部有力的支撐，填補椅子與腰背弧度之間的空位，讓腰背自然挺直。

而背墊的兩側亦加上了環抱形的海棉靠墊，以牢牢固定坐著時的正確姿勢，無論用家怎樣動，坐墊都能夠在前後左右提供全方位的穩固支撐，讓用家可長時間維持自然並正確的腰椎曲線。

選購坐墊與背墊時其中最需要注意的一點就是人人的體形不同，因此未必每一款坐墊都能完美地貼合用家的腰椎曲線。因此這款背墊的值得一讚之處，就在於它增加了可調節的功能，無論是背墊抑式兩側的靠墊皆可上下左右移動調校。

假如不清楚哪一種角度才是正確，坐墊的背後亦帶有刻度綫，讓用家可按自己的身高和刻度指示，由150cm以下到180cm以上自行上下調校適合自己的位置，同時亦可根據自己的體型來左右調校靠墊的闊度，以調整出能夠讓腰椎維持自然曲線的最佳弧度。

簡單來說，以上三款坐墊均是針對不同坐姿及酸痛的問題而設計，因此帶來的效果也明顯不同，假如想特別針對駝背問題作出改善，「防駝背花瓣坐墊」會較另外兩款坐墊更為合適，但要特別注意的是，這款坐墊對於減輕臀部壓力的效用有限，因此假如想減輕腰部及腎部壓力，人體工學款式相對會更為適合。至於蜂巢凝膠坐墊則不挑人使用，無論是想減輕腰臀壓力，還是想坐得舒服一點，甚至在夏天時想作為解暑之用，都可以選擇它。

如有意購買以上坐墊，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/15)

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