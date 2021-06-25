日本票選最想擁有臉孔　新垣結衣只排第二　榜首女星曾被批黃板牙

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-25 17:11

日本網站「modelpress」進行「最想擁有的臉孔」票選，讓女生們選出心目中最想變成的女星，小惡魔石原里美居然五甲不入，另一大熱新垣結衣也只是屈居第二，結果讓人驚訝，至於第一名的日本女星雖出道時略有瑕疵，被人批評長出一口黃板牙，但今天已被推選為日本女生「最想擁有的臉孔」第一位，亦是日本男生「最理想女友」排行第一，深受兩性喜愛！

女生最著重眼睛和笑容

日本女生最想擁有怎樣的臉孔？新垣結衣、石原里美和橋本環奈都不意外地上榜，女生們對她們的評價不外乎「眼睛又大又有神」、「笑容融化人心」和「不管幾歲都很可愛，看不出真實年齡等」，似乎眼睛和笑容都是大家評分重要的準則之一！

接下圖即看日本女生票選「最想擁有的臉孔」的女星：

+ 3 + 3 + 3

第一位白石麻衣原有一口黃板牙？

冠軍由日本組合「乃木坂46」前成員白石麻衣獲得，白石麻衣2011年剛出道時已備受注目，美貌壓倒其他成員，雖然當時牙齒略黃稍為扣分，但仍無阻成為組合一姐！

初出道時，白石麻衣的牙齒略黃。

白石麻衣上年宣布由乃木坂46畢業，單飛後人氣更旺盛，不論男女都大讚她外貌和身材都完美精緻，往日的黃牙也不復見，一顰一笑展露一口又白又整齊的貝齒，擄獲所有男女的心！

Philips聲波震動牙刷一週擁潔白笑容

想像白石麻衣擁有迷人完美的笑容，第一步當然是美白牙齒，Philips HX9362 聲波震動牙刷採用DiamondClean 刷頭，溫和去除表面齒垢，牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達7倍，只需一星期便可見牙齒明顯亮度提升，兩星期即可改善牙齦健康。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/25）

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