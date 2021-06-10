美容| WéllSkins超高性價比產品盤點 facial造型？在家輕鬆搞掂！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-10 18:16

疫情已經持續了一年半，人心惶惶，很多人都擔心出門在外會有染上病毒的風險，更別說去美容院、理髮店這些與外界接觸比較密切的地方。所以，比起從前，現在多了很多人會選擇在家自己做皮膚護理和髮型，這樣不僅能減少染病的風險，成本也較低。

平時，在美容院、理髮店做一次頭髮護理、造型，又或是皮膚護理，價錢少則幾百，多至幾千。購買美容儀器在家自己做確實能節省不少開支，再加上現在這種特殊情況，能避免風險就避免，絕對是一石二鳥，節約又安全。

（Freepik）

市面上有很多家用美容電器，林林總總的功能、價格、外形等等，讓人看得眼花繚亂。產品太多不知道該怎麼選擇？小編為你推薦WéllSkins的美容電器產品，實用、安全、性價比超高！無需出門，在家也能輕鬆做護理！

1. WéllSkins 清潔美膚黑頭儀（$188）

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平時自己祛黑頭，很多人都會直接用手擠壓、用鼻貼撕拉、用粉刺針等等。然而，這些方式如掌握不到位，很大機會表面上看起來好像真的能把黑頭處理掉，但其實並沒有徹底清潔乾淨，且容易造成炎症、過敏和疤痕。

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WéllSkins 清潔美膚黑頭儀只需放在鼻子上輕輕一吸，就能解決6大肌膚問題。

人手清潔的問題就是清潔不到位和容易損傷皮膚，WéllSkins清潔美膚黑頭儀可以快速清潔毛囊黑色素，以及解決其他肌膚問題，包括粉刺、清油脂、塵螨、改善暗瘡和收毛孔，清潔到位，完美取代人手，且功效更上一層樓。

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採用負壓氣流黑科技。

它根據生物力學，產生精密氣流及離心吸力，把吸頭放在想要清潔的位置，就能深層輔助清潔基底，瞬間把黑頭洗出來。人手祛黑頭、油脂、粉刺之後，最常見的問題就是毛孔變大；這款儀器的黑科技吸力溫和，不拉扯皮膚，不撐大毛孔，用完之後皮膚乾淨了，還十分細膩呢！

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WéllSkins的研究中，它能吸住柔嫩的雞蛋不會掉下，證明其吸力性能優秀。此外，被吸著的雞蛋表面完好無損，證明這款儀器不會給皮膚帶來傷害。

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三種模式調節，滿足不同膚質選擇。

它分別擁有柔和模式、正常模式和強勁模式。柔和模式適合乾性或嬌嫩膚質；正常模式適合中性皮膚；強勁模式適合油性皮膚。用家可以根據自己的膚質及皮膚狀態選擇適合自己的模式，更精細地照顧到每寸皮膚的需要，從而對症下藥，避免用力過猛或力不到位。

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配有4種吸頭，每個臉部角落都能淨澈到底。

WéllSkins清潔美膚黑頭儀擁有4個可換式微晶吸頭設計，包括小圓孔、橢圓孔、磨砂晶孔和大圓孔，拆裝方便。不同的吸頭可以針對每個角落的清潔作更換，做大儀器配合臉部皮膚，而不是臉部皮膚配合儀器，讓清潔效果更佳。

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WéllSkins清潔美膚黑頭儀把皮膚裡層的污垢清潔乾淨，能有效改善膚色暗黃、毛孔粗大、痘痘肌、油皮等問題。你也能夠擁有明星同款無暇美肌，實現美麗蛻變！

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購買WéllSkins清潔美膚黑頭儀 贈導出液+精華水

黑頭導出液可幫助導出堆積在毛孔內的黑頭雜質及油脂污垢。精華液濕敷則可為肌膚補充水分，細緻收毛孔。兩款產品配合黑頭儀使用，清潔、護膚效果最佳！

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2. WéllSkins 薇新超聲波毛孔清潔營養導入美容儀 WX-CJ101（$398）

它採用復合雙音波和EMS微電流刺激技術，能夠深層潔面、控油祛黑頭、導入營養和提拉緊緻塑性。一部儀器的功能等於坊間幾部，集多個皮膚護理功能於一身，花一部儀器的價錢就能體驗多種效能，省錢有方便，性價比超級高！

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3大模式6大檔位：提拉緊緻模式、營養導入模式、深層清潔模式

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復合雙音波脈動技術。

採用25K赫茲復合縱橫雙音波，通過超音波震動霧化，將毛孔污垢震出皮膚表層，溫和不傷皮膚。使用它來清潔皮膚，無需花費精力，只需把儀器貼在臉上左右上下滑動，皮膚裡的污垢就會被其超音波震出來。

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EMS微電流刺激細胞運動。

EMS能溫和直達肌底深層，令細微肌肉運動，激發肌膚緊緻能量。儀器擁有提拉模式，使用過程中，EMS微電流刺激深層肌肉運動，重建膠原蛋白組織，讓面部飽滿塑性。開始抗初老的人士用它能夠保持臉部線條，避免臉部下垂、皺紋的發生；臉部已經出現下垂現象和皺紋的人士用它，能夠提升臉部皮膚，減少皺紋。

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離子導入營養精華。

儀器的導入模式通過正負離子運動，將日常塗抹的護膚品中的營養成分充分吸收至皮膚肌底。在早晚護膚中，以這款儀器代替人手塗抹護膚品，不但能幫助護膚品中的營養更有效被皮膚吸收，還能同時起到按摩消腫作用，早上出門再也不用擔心臉部水腫問題了！

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超聲波脈衝潔面。

儀器附帶潔面硅膠，把其套入刀頭，打開深層清潔模式，手持機身兩邊感應條，配合洗面奶，這款儀器又搖身一變一台潔面儀。

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3. WéllSkins 薇新微電流提升導入刮痧按摩儀 WX-BJ808 (白色) （$498）

按摩儀外觀是海豚的造型，黃金三角按摩點設計，擁用EMS微電流和高頻震動功能，共兩檔選擇。

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無論是臉部、頸部、背部、腿部，還是頭部、肩部等等各種部位，都可以使用這款按摩儀按摩，其微電流能夠為我們提拉緊緻、按摩放鬆和輔助營養導入。體積小巧，放在口袋裡，隨時隨地拿出來就能使用。

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EMS微電流刺激按摩。

通過EMS微電流對肌膚刺激，肌膚收縮收緊，能令蘋果肌飽滿，臉部輪廓清晰，嘴角提拉，身體肌肉緊緻，更顯年輕。早上起床用它按摩臉部，瞬間消腫，容易水腫的人士必備！

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高頻震動導入。

徒手塗抹護膚品時，大分子護膚品只會停留在肌膚表層，吸收不全，造成浪費。這款按摩儀以11000次/分鐘高頻震動，能夠有效、快速地將護膚品的營養成分導入滲透至皮膚深層，促進皮膚營養吸收。

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兩種按摩模式

1)藍光模式9000次/分鐘震動柔和按摩

2)紅光模式11000次/分鐘震動結合45度溫感按摩。

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4. WéllSkins 薇新便攜負離子護髮梳 FZ200 - 直髮梳（$238）

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5大特色：

1）釋放高濃度負離子，呵護秀髮。

2）活性離子環繞包裹，每一絲頭髮都能被照顧到位。

3）長短髮齒，深入髮根。

4）USB快速充電。

5）收納設計，攜帶方便。

6）小而美觀，舒適握在感。

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強勁DEEP-INOIC髮生器，釋放高濃度負離子。

護髮梳每平方釐米釋放1000萬負離子，攜帶空氣水分的負離子，在梳頭的同時修復毛鱗片，形成表面水分保護層，滋養髮絲。通常乾枯毛躁髮質在梳頭的時候都特別容易打結，很難梳開，用這款護髮梳梳理，就能在梳髮的同時，滋潤其乾枯毛躁的頭髮啦！

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活性離子鎖芯技術，消除靜電一梳順滑。

梳頭的過程中護髮梳會釋放活性負離子，達到360度環形包裹髮根毛囊，中和秀髮靜電，一梳即順，讓秀髮發光柔亮有質感。特別是在冬天，頭髮的靜電很多，每次都會在毫無防備之時被電到，在冬天使用它就能躲過一劫啦！

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長短梳齒錯落觸達。

護髮梳一共用96個8mm的短梳齒，72個14mm的長梳齒，梳齒規律分佈。這樣有效提高梳齒與頭髮接觸面，使梳理更順暢，以及減少頭髮過分拉扯後的掉髮情況，長髮、髮量多的女生必備，打理頭髮不再是一件煩心事情！

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小巧便隨。

護髮梳體積小巧，梳齒墊可以折疊收納及輕鬆分離，便於攜帶和清潔，無論是化妝包、書包還是斜挎包都能輕鬆裝進去，隨時隨地想用的時候就能拿出使用，超級方便！亦解決了梳齒突出不易隨身攜帶的日常難題。

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5. WéllSkins 薇新多功能負離子熱風梳 WX-FT09 （$398）

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Dyson平替版——吹梳直卷，四效合一。

擁有三大梳頭：

1）中空頭，用於吹乾頭髮 。洞孔較小，特別方便吹乾劉海，期間又可以避免吹到面部皮膚造成的受熱損傷。

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2）梳齒圓柱頭，用於做捲髮、內翻等髮型。歐美大波浪、韓式蛋卷、日本微捲等等的髮型都能輕鬆做到。

（小紅書）

3）梳齒頭，用於梳理頭髮。加熱後可把毛躁或自然捲的頭髮拉直、內翻、外翻等。

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冷暖風快速定型，三擋風力旋轉。

風的溫度分為溫柔熱風檔、強勁熱風檔和持續冷風檔，用家可根據自己的需求選擇不同溫度。例如，捲髮造型就用強勁熱風檔，吹干乾瀏海就用溫柔熱風檔，夏天太熱就用持續冷風檔、十分實用有方便。

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散髮孔設計。

機身擁有多個孔位，能夠分散熱量，均勻加熱每根頭髮，讓每一根髮絲都平均受熱，避免其中一邊較熱損傷髮質。打造更持久、完美的造型。

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尾部電線可360度旋轉。

機身尾部連接電線，可以360度隨意旋轉，避免使用時電線打結或攪在一起所造成的不便及危險。

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如欲購買可按上面「立即購買」按鈕前往頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/07）

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