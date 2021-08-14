台Youtuber不節食自然瘦7kg？！懶人瘦身減肚腩仲可以靠呢個神器…

減肥是女生的終生事業，但有沒有發現愈拼命減肥，體重計上的數字愈不肯下來？台灣斷捨離達人末羊子分享減肥心得，表示自己曾經天天計算卡路里節食、每星期兩三天健身和徒手運動，卻一直沒有瘦下來，相反出社會工作後不再節食和狂做運動，只靠5招就輕鬆一年瘦7公斤！



由斷捨離到佛系減肥 沒壓力反而維持不復胖

25歲的末羊子原是愛爆買衣服化妝品的購物狂，事必房間塞得滿滿才罷休，直至有天她突然醒覺，物品太多沒有讓她更快樂和有安全感，反而造成處理空間和選擇的煩惱，所以她便逐點逐點扔棄，走上斷捨離的極簡之路。

末羊子表示自己曾經拼命減肥卻沒有成果，出社會工作後日坐辦公室卻自然瘦了7公斤。( dontkjoanne@IG)

對於減肥也如此，體重高峰58kg的她，曾經一星期三天徒手運動和健身，也堅持每餐自己煮食，計算熱量、蛋白質、碳水化合物，每天搞到自己緊張兮兮卻一點也沒有瘦下來，末羊子明言這種生活令她很大壓力到快要瘋掉的感覺，反而更想破戒大吃。

我這輩子會胖的原因，就是因為我想變瘦 末羊子

隨著實行斷捨離的生活態度，末羊子也開始佛系減肥，居然「莫名其妙變瘦」，一年間由58kg減至51kg，期間不再計算熱量、節食和瘋狂做運動，卻貫徹5個生活小習慣，即看她的分享吧！

＊＊＊按下圖即睇末羊子自然變瘦的５個原因＊＊＊

+ 9

懶人瘦身神器Vonmie EMS纖形塑身腰帶

天天坐office多坐少動，基因再好也容易讓脂肪積聚，形成一圈水泡！Vonmie EMS纖形塑身腰帶以微電流技術摸擬肌肉運動的動作，達到按摩舒緩、運動修腰的效果，只需繫在腰上，便可自由選擇7種模式包括修腰、燃脂、練肌、放鬆、腹直肌修復等，想瘦腰、練人魚線、以及久坐不動的你便最適合！

Vonmie EMS纖形塑身腰帶 $488 （最多可用24,400，抵消$244現金)

Vonmie EMS纖形塑身腰帶特點：



． 7種模式選擇，針對不同需求，如修腰、燃脂、練肌、放鬆、腹直肌修復等

． 15個力度選擇，可以主機或遙控操作

． 極度貼服輕薄，重75g，厚5mm，普通衣服亦可遮蓋，隨時使用

． 備有２條黏合帶，單獨或合併使用，適合所有腰圍

． 香港獨家版親膚材質，彈性透氣，不需任何消耗性配件

． 特別適合腰圍難減／粗大、產後孕婦、長期坐、較少運動人士

． 配合運動前後使用，效果更佳

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/14）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！